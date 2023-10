Con ancora un round da disputare, vincendo gara 2 a Zandvoort, Andrea Kimi Antonelli è diventato campione 2023 di Formula Regional European Championship By Alpine. Ha soli 17 anni, ma l’esperienza da pilota navigato, cresce molto velocemente non perdendo nessuna occasione.

2023: l’anno della consacrazione

Nel 2022 il team Prema ha scommesso su di lui facendolo gareggiare in F4 italiana e tedesca, dove ha dominato e vinto entrambi i campionati. Ancora prima, più precisamente nel 2018, Toto Wolff lo ha accolto tra i giovani piloti dell’orbita Mercedes.

L’inverno di inizio anno passato gareggiando in Formula Regional Middle East, serie vinta che ha permesso a ‘Kimi’ di iniziare al meglio la preparazione verso il campionato continentale. L’italiano, infatti, è arrivato a disputare la FRECA conoscendo la monoposto e avendo potuto affrontare sia piloti con maggior esperienza ed avversari con cui avrebbe duellato anche durante l’anno. I risultati hanno successivamente premiato il nostro connazionale che ha mostrato tutto il suo talento dopo un lungo periodo di pausa dovuto ad un’infortunio.

Il suo è un palmarès da far invidia ai giovani piloti delle categorie propedeutiche. La pressione ovviamente c’è, ma, anche se lui dice di non sentirla, inevitabilmente genera la sensazione di avere gli occhi di tutti puntati addosso. Col tempo però, grazie anche all’aiuto di chi gli sta accanto, ha imparato a gestirla trasformandola in positività.

“Non ho parole per descrivere cosa sto provando. È stato un lungo campionato e vincere oggi e davvero speciale per me“. Così ha parlato Andrea Kimi Antonelli dopo essere diventato campione 2023 di Formula Regional by Alpine. 5 vittorie, 5 secondi posti e 1 terzo gli hanno permesso di vincere il titolo con ancora due gare da disputare.

Stagione in crescita

Le aspettative erano alte quando il giovane dell’Academy Mercedes è arrivato in FRECA, ma la stagione non è iniziata come previsto. Delle piccole problematiche hanno contribuito ad un avvio a rilento, una parentesi che ha preceduto una crescita esponenziale verso la leadership della graduatoria assoluta.

Le qualità di un pilota non svaniscono di punto in bianco, le performance di Kimi sono state subito sotto gli occhi di tutti. Le vittorie in ciascuno degli ultimi 3 appuntamenti prima della sosta l’hanno proiettato in testa. La mentalità vincente di Antonelli si è vista proprio dal ritorno in pista dopo la pausa estiva, un valore aggiunto che ha saputo sfruttare.

“Crederci sempre, lavorare con costanza, non mollare. I risultati arriveranno“. Un consiglio che Andrea Kimi Antonelli ha ricevuto da Valentino Rossi. E, vedendo i risultati, si può dire che ha ascoltato il #46 di BMW che attualmente si sta dedicando a pieno con le quattro ruote.

Anna Botton