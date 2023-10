A Valencia la Formula E oggi affronta la sua ultima giornata di test pre-stagionali. Test condizionati dalle 48 ore di stop causate dall’incendio avvenuto martedì alle 13 nel box di Williams Advanced Engineering. La giornata di ieri ha visto chiudere al comando Mitch Evans, esattamente come per la giornata di martedì. Il pilota di Jaguar detiene ad oggi il record della pista e in questa giornata sicuramente i piloti cercheranno di migliorarlo. In salita il ritorno in Formula E di Nyck De Vries, ieri fermo tutto il pomeriggio per l’indisponibilità, da parte di Mahindra, di schierare la seconda vettura. Da capire se verrà provato l’Attack Charge, sul quale i piloti interpellati da noi sono curiosi di sapere come funziona e se verrà usato in stagione. Qui potete seguire tutti gli aggiornamenti della sessione che scatterà alle 8.30 e si chiuderà alle 18.30, senza interruzioni.





Da Valencia, Mattia Fundarò