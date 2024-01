Negli scorsi giorni aveva preso forma il dubbio che l’E-Prix di Hyderabad, previsto per il prossimo 10 febbraio, potesse subire una cancellazione. Adesso è arrivata l’ufficialità, con la gara in India che non avrà luogo.

Le motivazioni

Secondo quanto emerge dal comunicato pubblicato dalla Formula E, la decisione sarebbe stata presa dal governo dello Stato di Telangana (in cui si trova Hyderabad): MAUD (Dipartimento dell’Amministrazione Municipale e dello Sviluppo Urbano) ha deciso di non adempiere all’accordo firmato dalla città ospitante il 30 ottobre 2023. A tal proposito, la Formula E fa sapere che sta valutando quali azioni intraprendere e che non ha avuto altra scelta se non avvisare la MAUD di aver violato il contratto.

Sia Alberto Longo, cofondatore della Formula E, che Jeff Dodds, CEO della categoria, hanno espresso il loro disappunto per la mancata tenuta dell’E-Prix di Hyderabad. Il primo ha dichiarato: “Siamo estremamente delusi per l’enorme fanbase degli sport motoristici in India. Sappiamo che ospitare una gara ufficiale del campionato mondiale di sport motoristici è un’occasione importante e prestigiosa per Hyderabad e l’intero Paese. Il presidente della Federazione dei club sportivi motoristici dell’India (FMSCI), Akbar Ebrahim, e il suo team sono stati di grande aiuto nel riportare la Formula E a Hyderabad. Condividono la nostra delusione per la decisione del governo di Telangana”.

Conferme per il resto del Campionato

Dodds ha dichiarato: “È profondamente frustrante non potersi basare sul successo della gara inaugurale dello scorso anno, che ha prodotto un impatto economico positivo di quasi 84 milioni di dollari nella regione. Siamo delusi anche per i nostri principali partner indiani, in particolare Mahindra e Tata Communications. Correre a Hyderabad è stato importante per mostrare i vantaggi dell’adozione di veicoli elettrici in un mercato in cui l’inquinamento causato dai motori dei veicoli ha un impatto enorme sulla salute pubblica e sull’ambiente”.

Per quanto riguarda le altre gare, il comunicato afferma come queste siano confermate in via ufficiale. La stagione scatterà regolarmente il prossimo 13 gennaio, con l’E-Prix di Città del Messico.

Alfredo Cirelli