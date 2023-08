Sam Bird gareggerà al fianco di Jake Hughes, che ha prolungato la sua permanenza nella squadra la scorsa settimana, in McLaren NEOM per la stagione 10 di Formula E. Il britannico ha un lungo curriculum nel campionato full-electric, con la presenza già dalla prima stagione. Il trentaseienne ha al suo attivo 11 vittorie, 26 presenze sul podio e 6 pole position. Quest’anno ha corso con Jaguar TCS Racing ed ora approda in McLaren, uno dei nomi più blasonati nello sport automobilistico.

Le dichiarazioni

Il britannico ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di iniziare con il NEOM McLaren Formula E Team. Essere parte di un team con così tanto prestigio come McLaren Racing è una sensazione speciale. Sappiamo che c’è del lavoro da fare prima della stagione 10, per assicurarci di arrivare dove vogliamo essere, cioè in testa al gruppo della Formula E. È fantastico far parte della squadra e non vedo l’ora di iniziare i preparativi per la stagione, sono super motivato e spinto a raggiungere il successo con la squadra nella stagione 10”.

Ian James, amministratore delegato e Team Principal NEOM McLaren ha detto: “È bello poter condividere la notizia che Sam si unirà al team per la stagione 10, insieme a Jake. Sam è un una forza comprovata in Formula E: la sua esperienza e determinazione alimenteranno il team in vista di un’entusiasmante stagione a venire. Non appena l’accordo è stato concluso, la sua prima domanda per me è stata quando sarebbe potuto entrare in ufficio per iniziare i preparativi per la stagione 10: questo mostra chiaramente la sua fame e il suo impegno nel rendere la prossima stagione un successo per il NEOM McLaren Formula E Team”.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha aggiunto: “È un piacere dare il benvenuto a Sam nella famiglia McLaren Racing. Durante il suo periodo in Formula E, Sam ha dimostrato di essere un talento straordinario e siamo ansiosi di sfruttare la sua esperienza e competenza per contribuire a portare il NEOM McLaren Formula E Team al successo nella stagione 10. Insieme a Jake avremo una delle coppie più forti sulla griglia della Formula E”.

Luca Colombo