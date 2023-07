La Porsche ha deciso di continuare il suo viaggio in Formula E. La Casa di Stoccarda ha infatti annunciato di aver esteso il suo impegno nella serie elettrica fino alla Season 12, la 2025/2026. Giocherà inoltre un ruolo fondamentale anche per lo sviluppo della Gen 4, previsto per la Season 13.

La storia della Porsche in Formula E

Porsche era entrata in Formula E nel 2019, nel corso della seconda stagione nella Gen 2 (la sesta in assoluto). Inizialmente, l’accordo era previsto per cinque anni, fino alla prossima stagione, quella 2023/2024. È invece notizia di poco fa che il Cavallino tedesco resterà almeno fino al termine del ciclo regolamentare della Gen 3, ossia alla stagione 2025/2026. Oltre a ciò, Porsche darà anche il suo contributo per la progettazione della Gen 4, che esordirà nella stagione 2026/2027. Ci sarà tempo prima che la Formula E annunci i costruttori impegnati per allora, ma se la casa tedesca contribuirà alla creazione delle vetture non è improbabile che estenderà ulteriormente il suo impegno.

Finora la Porsche ha conquistato cinque vittorie, una la scorsa stagione con Pascal Wehrlein e quattro in questa, tre del tedesco e una di Antonio Felix Da Costa. Vanno poi aggiunti altri otto podi e tre pole position. Il miglior risultato in campionato finora è stato il settimo posto, ma quest’anno farà sicuramente meglio: Porsche è infatti al momento seconda in classifica costruttori. A Londra, questo weekend, dovrà giocarsi la vittoria del mondiale costruttori con la Envision. Vanno poi ricordati i risultati ottenuti da Andretti, da questa stagione team cliente, con le due vittorie di Dennis. L’inglese si presenta a Londra lanciato verso il titolo dopo il successo di Roma, anche se non è preclusa la possibilità al pilota ufficiale Wehrlein. Comunque, l’annuncio arriva nel miglior momento per Porsche in Formula E, nella stagione in cui è anche tornata nella classe regina del WEC.

Le dichiarazioni