La Porsche ha confermato Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa per la stagione 2023-2024 di Formula E. Ad una settimana dai test prestagionali di Valencia, il team tedesco era l’unico a non aver ancora ufficializzato la propria line up, mentre adesso la griglia per la Season 10 è completa.

Una conferma aspettata

Era abbastanza chiaro che la Porsche avrebbe confermato entrambi i piloti. Per Pascal Wehrlein sarà la quarta stagione in Porsche, mentre per Antonio Felix Da Costa la seconda. L’obiettivo per entrambi è fare il salto di qualità che è mancato lo scorso anno: nel 2023, infatti, Porsche aveva iniziato alla grande la stagione, e Wehrlein era rimasto in testa al campionato per lungo tempo, ma alla fine ha chiuso solo quarto in graduatoria. Soprattutto, bisognerà cercare di fare meglio di Andretti, team cliente, che la scorsa stagione ha vinto il titolo con Jake Dennis.

Per quanto riguarda Da Costa, c’è poi da sciogliere il nodo su cosa farà a maggio. Nel 2024, infatti, tornerà dopo sette anni ad esserci una concomitanza tra un evento della Formula E (il doubleheader dell’E-Prix di Berlino) e uno del WEC (la 6 ore di Spa). Il portoghese è impegnato in entrambi i campionati, sempre con Porsche (nel secondo con il team Jota), e, sebbene si pensa che anche lui come Vandoorne e Vergne possa optare per il mondiale elettrico, si attende comunque una conferma ufficiale.

Porsche ha inoltre annunciato anche il pilota rookie che prenderà parte ai test dedicati agli esordienti. Si tratta di Gabriela Jilkova, che ha corso nell’ADAC Prototype Cup nella classe LMP3.

Le dichiarazioni

Pascal Wehrlein: “I test di Valencia segnano l’inizio della nuova stagione. Siamo stati impegnati con i preparativi per settimane, e abbiamo già fatto dei test al simulatore. Sono certo che abbiamo fatto ulteriori progressi. La scorsa stagione abbiamo imparato molto, e possiamo partire da questo. Per Valencia è importante essere ben preparati per poter svolgere il nostro programma di test senza problemi e acquisire ulteriori conoscenze. Ci sono alcuni piccoli cambiamenti per la nuova stagione. Valencia ci aiuterà sicuramente a comprenderli appieno”.

Antonio Felix Da Costa: “La preparazione per la Season 10 sta procedendo molto meglio per me rispetto a quella della scorsa stagione. Ero nuovo nel team l’anno scorso e mi stavo abituando alla macchina. Questa volta è tutto più facile. Ho sfruttato la pausa della Formula E per disputare gare di endurance con la Porsche 963, ho trascorso del tempo con la mia famiglia e i miei amici e mi sono preparato mentalmente e fisicamente per la nuova stagione”.

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Porsche Formula E: “Abbiamo sfruttato il tempo di stop per dare uno sguardo approfondito alla scorsa stagione. Abbiamo analizzato i nostri punti di forza e di debolezza per valutare il potenziale che deve ancora essere sfruttato nel nostro pacchetto. Per quanto riguarda la Season 10, la nostra priorità è stata quella di lavorare sull’ulteriore sviluppo del software per rendere le nostre quattro auto elettriche ancora più competitive. Un altro aspetto importante su cui stavamo lavorando era migliorare le nostre prestazioni in qualifica. Utilizzeremo i test di Valencia per continuare a prepararci in modo sistematico e meticoloso per la prossima stagione come costruttore e squadra. Il nostro obiettivo per il 2024 è mantenere le nostre buone prestazioni in gara e apportare ulteriori miglioramenti in qualifica”.

Alfredo Cirelli