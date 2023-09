Norman Nato guiderà per Andretti Global in Formula E nella stagione 2024. Il pilota francese affiancherà il campione del mondo in carica Jake Dennis.

L’occasione della carriera

Nato arriva quindi nella squadra che lo scorso anno ha vinto il mondiale piloti in Formula E con Jake Dennis. Classe 1992, Nato vanta due stagioni complete in Formula E, con Venturi e con Nissan, con anche una vittoria all’attivo nella seconda gara dell’E-Prix di Berlino 2021. Nella scorsa stagione il francese ha conquistato un secondo posto in Gara-2 a Roma, proprio alle spalle di Dennis, e grazie a sei piazzamenti a punti consecutivi nelle ultime sei gare, è riuscito a chiudere in top 10 in classifica piloti. Prima di correre in Formula E, Nato aveva avuto anche esperienze in Formula 2, prima GP2, e nel WEC.

Il pilota francese approda quindi in un top team. Le aspettative sono alte, ed è chiamato a fare meglio di quanto ha fatto André Lotterer la passata stagione, per aiutare Jake Dennis a conquistare, insieme al team, il mondiale costruttori.

Le parole dei protagonisti

Michael Andretti, CEO e Presidente di Andretti Global: “Sono fiducioso della direzione che Andretti Formula E sta prendendo, mentre ci prepariamo per la stagione 10. L’aggiunta di Norman al nostro team riflette la nostra mentalità condivisa per la ricerca della vittoria e la passione per vincere. Norman porta con sé grande esperienza e abilità, e ha catturato la nostra attenzione con i suoi progressi durante tutta la stagione. Dopo la straordinaria vittoria di Jake nel Campionato Piloti quest’anno, il livello è stato alzato e siamo affamati di più”.

Norman Nato: “Sono entusiasta di far parte della famiglia Andretti Formula E per la Season 10. È molto emozionante avere l’opportunità di avere un’auto capace di vincere. Non vedo l’ora di lavorare con il team e di contribuire alla lunga storia di successi del team”.

Roger Griffiths, Team Principal di Andretti Formula E: “Stiamo per iniziare un viaggio entusiasmante con Norman Nato come parte del team Andretti Formula E per la stagione 10. Le comprovate competenze e la passione per le corse di Norman sono in linea con la nostra voglia di vittoria. È molto determinato e siamo fiduciosi che il suo contributo giocherà un ruolo fondamentale nel portare la squadra a nuovi traguardi nella prossima stagione”.

Nato scenderà in pista con la sua nuova squadra già nei test pre stagionali, che si terranno a partire dal 23 ottobre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

