Nick Cassidy passerà al team Jaguar TCS Racing per la stagione 2023-2024 di Formula E. Il pilota neozelandese, vicecampione del mondo in carica, sostituirà Sam Bird, che lascerà la squadra dopo tre stagioni. Cassidy affiancherà Mitch Evans, andando a comporre una line up tutta kiwi all’interno della squadra del Giaguaro.

L’annuncio era nell’aria già da qualche giorno, ma l’ufficialità è arrivata solo nella mattinata odierna. Cassidy viene quindi “promosso” dal team cliente Envision Racing (che comunque è il campione costruttori in carica) alla squadra ufficiale Jaguar. Insieme a Mitch Evans andrà a comporre quella che potrebbe essere la coppia più forte del campionato. Insieme assommano infatti 15 vittorie, 37 podi e 10 pole position.

Il profilo

Nato ad Auckland il 19 agosto 1994 (la stessa città di Evans, peraltro), Cassidy ha iniziato a correre in monoposto nel 2008, a soli 14 anni. Dopo una serie di successi in Oceania, si è dapprima spostato in Europa nel 2011 e poi, nel 2015, in Giappone. Proprio nel Paese del Sol Levante ha trovato la sua dimensione: nel 2015 ha vinto il campionato giapponese di Formula 3, nel 2017 ha trionfato nel SuperGT e nel 2019 in SuperFormula.

Dal 2021 corre in Formula E, serie in cui ha ottenuto finora cinque vittorie, cinque pole position e dodici podi. Il 2023 è stato il suo anno di grazia: ha conquistato quattro vittorie, lottando fino alla penultima gara per il titolo mondiale, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo posto in campionato. Curiosamente, i due momenti chiave della stagione sono stati due contatti con il suo precedente compagno di squadra e con quello futuro: a Roma Evans è infatti decollato sul connazionale, causando il ritiro di entrambi, mentre a Londra un incidente con Buemi l’ha costretto a desistere dalle sue speranze iridate. Ora si confronterà proprio con Evans, in un confronto tutto neozelandese.

Le parole dei protagonisti

Nick Cassidy: “Sono entusiasta di entrare a far parte della Jaguar TCS Racing per il prossimo anno. Non vedo l’ora di correre in un team che ha una tale storia di successo nel motorsport. Questa stagione per me è stata la mia migliore finora, e perciò non vedo l’ora di mettermi al volante della Jaguar per lottare per punti, podi e vittorie. Riguardo a Mitch, ci conosciamo sin da quando eravamo piccoli, e abbiamo gareggiato insieme per anni, perciò sono orgoglioso del fatto che gareggeremo insieme. Spero che continueremo a far sì che la Nuova Zelanda appaia sulla mappa del motorsport”.

James Barclay, Team Principal Jaguar: “Siamo entusiasti di annunciare che Nick correrà per noi. I suoi risultati parlano per lui, e lo teniamo d’occhio sin da quando correva in Giappone. Da quando è entrato in Formula E è diventato sempre più forte, e la sua stagione 2023 è stata impressionante. Nick era davvero motivato di unirsi al team, e siamo orgogliosi di potergli dare il benvenuto nella famiglia Jaguar. Ci approcciamo alla nuova stagione con una delle coppie più forti della griglia e, unita alla macchina e al team, ci fa ben sperare per la lotta ad entrambi i campionati”.

Alfredo Cirelli