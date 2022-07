Nick Casiddy porta a casa la prima pole del weekend di New York in Formula E. Il pilota Envision Racing si impone contro Stoffel Vandoorne vinto con un gap minimo, di otto millesimi.

Cassidy, secondo nel Gruppo A, elimina prima Sam Bird, autore di un errore nel duello, poi Pascal Wehrlein ed infine Vandoorne. Nella sfida decisiva il secondo ed il terzo settore valgono la prestazione migliore, nonostante il pilota Mercedes abbia praticamente girato sullo stesso tempo.

In ogni caso Vandoorne ritorna in prima fila e potrà recuperare punti in classifica su Edoardo Mortara e Jean-Eric Vergne, di certo non nella giornata migliore per le qualifiche. Risultati per quanto riguarda i piloti del Gruppo B pesantemente condizionati dal meteo e dallo scroscio di pioggia che ha “lavato” le strade della Big Apple.

Edoardo Mortara, leader nel campionato, scatterà nono, vicino ad Antonio Felix da Costa. Vergne, secondo in classifica, partirà sedicesimo e dovrà risalire molte posizioni per limitare possibili esborsi di punteggio. Per gli ex piloti in orbita F1 solo ventesimo posto per Antonio Giovinazzi e diciottesimo per Dan Ticktum.

Griglia di partenza

1

New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing

2

Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes

3

Brazil Lucas Di Grassi Monaco Venturi

4

Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Motorsport

5

Switzerland Sébastien Buemi France DAMS

6

United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing

7

Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing

8

United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing

9

Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi

10

Portugal António Félix Da Costa France Techeetah

11

Netherlands Nyck De Vries Germany Mercedes

12

United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing

13

United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport

14

New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing

15

Germany Maximilian Gunther France DAMS

16

France Jean-Éric Vergne France Techeetah

17

Germany André Lotterer Germany Porsche Motorsport

18

United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team

19

United States Oliver Askew United States Andretti Autosport

20

Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing

21

Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing

22

United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team

Luca Colombo