Continuano i movimenti di mercato in vista della Season 10 di Formula E. A tenere banco negli ultimi giorni è stato il team NEOM McLaren, il quale oggi ha annunciato il prolungamento del contratto con il britannico Jake Hughes, a 48 ore di distanza dalla separazione con René Rast. Salvo sorprese, il sedile del pilota tedesco dovrebbe essere occupato nel corso della prossima stagione da Sam Bird, a sua volta reduce dalla rottura con Jaguar Racing.

ESTATE “CALDA” IN CASA MCLAREN

L’estate è più che mai calda per quanto riguarda il mercato piloti della serie elettrica, a poche settimane di distanza dall’epilogo iridato di Londra che ha assegnato il titolo 2023 a Jake Dennis. Dopo l’approdo di Nick Cassidy in Jaguar, a sua volta sostituito dal rientrante Robin Frijns in Envision Racing, è stato il team NEOM McLaren a monopolizzare il panorama degli annunci a cavallo di Ferragosto. Dapprima ufficializzando la separazione con René Rast, ed in seguito annunciando proprio nelle scorse ore il prolungamento di un altro anno del contratto con Jake Hughes.

Il 29enne di Birbingham ha esordito quest’anno a pieno titolo nella serie elettrica proprio con il team di Woking, conquistando un ottimo quinto posto al proprio debutto a Città del Messico dopo essersi qualificato in terza piazza. In seguito, la sua stagione è proseguita tra alti e bassi, brillando in particolar modo a Diriyah (dove ha ottenuto la pole) e a Montecarlo, quando ha ottenuto il suo miglior piazzamento stagionale chiudendo al quinto posto. Per Hughes è arrivato un 12° posto finale che ha convinto il team diretto da Ian James a puntare ancora su di lui per la seconda stagione consecutiva.

“Sono davvero felice di rimanere con il NEOM McLaren Formula E Team per la stagione 10″, ha detto Hughes. “La squadra è stata la mia casa per un certo numero di anni e ne ho apprezzato ogni minuto. Abbiamo avuto una stagione un po’ controversa, ma ho avuto molti momenti positivi che spero di ripetere l’anno prossimo con la squadra e lottare per vittorie e podi. Non vedo l’ora che arrivi la decima stagione”.

ADDIO A RAST, IN ARRIVO BIRD

Proprio il 15 Agosto era invece arrivata l’ufficialità della separazione tra la scuderia britannica e René Rast. Una scelta, come sottolineato dal comunicato del team, voluta dallo stesso pilota tedesco, pronto “per affrontare nuove sfide professionali”. L’ex-campione DTM era rientrato proprio quest’anno nella serie elettrica, dopo la pausa di una stagione che aveva fatto seguito alle due annate precedenti con Audi. La squadra ha già fatto sapere che si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere la migliore soluzione da affiancare a Hughes, ma sembra assai probabile che al suo posto possa arrivare Sam Bird, reduce da tre stagioni disputate con Jaguar.

Il pilota londinese vedrà infatti accasarsi al suo posto nel team diretto da James Barclay il neozelandese Nick Cassidy, reduce dalla conquista del titolo di vice campione nella stagione appena conclusa, il quale andrà ad affiancare il connazionale Mitch Evans. Per Bird si tratterà della decima stagione consecutiva nella serie, con l’obiettivo di migliorare il suo miglior risultato personale ottenuto nel 2017-18 con il terzo posto finale alle spalle di Vergne e Di Grassi.

Marco Privitera