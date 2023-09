La griglia della Formula E riempie un altro tassello in vista della stagione 2024, con l’annuncio da parte del team Mahindra dell’ingaggio di Nyck De Vries e Edoardo Mortara. Dopo aver ufficializzato l’addio di De Grassi dopo un solo anno, il costruttore indiano ha deciso di puntare su una coppia di grande esperienza e velocità. L’olandese ha conquistato un titolo in FE nel 2021 con la Mercedes ed è reduce dalla difficile parentesi in F1 con l’AlphaTauri, mentre l’italo-svizzero (vice-campione nel 2021) arriva da una stagione complicata con Maserati.

Mahindra annuncia De Vries e Mortara per il 2024

Nella giornata di oggi, la scuderia Mahindra ha annunciato una linea-up tutta nuova, decidendo di ripartire dopo l’addio al brasiliano Di Grassi e un’annata in cui non si è rivelata all’altezza della concorrenza, conclusa soltanto al decimo posto.

La squadra indiana è riuscita a convincere entrambi i piloti con un accordo pluriennale ed un progetto a lungo termine in FE, affidandosi alla loro ambizione di riportare la scuderia ai vertici.

Di questo piano è convinto De Vries, che dopo aver terminato la sua carriera in F1 dopo sole dieci gare, ritorna nel mondo elettrico con la scuderia indiana. Il pilota olandese ha vinto il titolo iridato nel 2021 con la Mercedes ed ha accettato di correre con Mahindra dopo aver visto i progressi della scuderia in pista.

DE VRIES: “UN AMBIENTE FAMILIARE PER ME”

“In un certo senso è come tornare a casa. La Formula E è un ambiente molto familiare per me, vedo molti volti noti del campionato, tutte le squadre, tutti i piloti, quindi è bello tornare qui” ha dichiarato.

“Penso che non sia un segreto che Mahindra abbia avuto un inizio difficile nella GEN 3. Credo che ci siano stati dei buoni segnali di progresso durante la scorsa stagione, anche se i progressi non si misurano sempre e solo con i risultati. Ma sono rimasto particolarmente entusiasta dei loro piani futuri, dei cambiamenti che saranno apportati a tempo debito e delle assunzioni che hanno fatto.”

“I piani sono in atto per risalire la classifica e credo che le fondamenta della squadra siano sempre state molto forti” ha concluso De Vries.

Insieme al pilota olandese, ci sarà Mortara che lascia quindi la Maserati MSG dopo un lungo sodalizio cominciato quando la scuderia portava ancora il nome Venturi. Mortara ha conquistato sei vittorie, lottando per il titolo nel 2021 e nell’anno successivo.

MORTARA: “CONDIVIDIAMO GLI STESSI VALORI”

Come De Vries, anche Mortara vede del grande potenziale nel progetto che Mahindra ha per il futuro: “Sono entusiasta di unirmi a Mahindra Racing. È una squadra a cui guardavo da diversi anni, quindi c’è molta esperienza. Quello che ho potuto percepire anche dalle persone qui è che condividiamo gli stessi valori. Abbiamo un grande progetto davanti a noi, ma vedo determinazione e motivazione da parte di tutti i membri del team” ha dichiarato Mortara.

“Mahindra è anche un grande produttore di automobili, con una reputazione a livello mondiale. Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte e rappresentare questo prestigioso gruppo. Non vedo l’ora di iniziare e sono sicuro che saremo in grado di avere successo in questo campionato così competitivo” ha concluso.

Il CEO di Mahindra, Frédéric Bertrand si è detto soddisfatto della scelta dei piloti per il 2024: “Sono lieto di dare il benvenuto a Edo e Nyck nella famiglia Mahindra Racing. Con la loro velocità e la loro esperienza, Nyck ed Edo svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la squadra verso questo obiettivo e so che tutti sono molto motivati a lavorare con loro”.

“Altrettanto importante per il team è la propensione dei due piloti per un progetto a lungo termine, che li rende perfetti per Mahindra Racing” ha concluso Bertrand.

Chiara Zaffarano