L’E-Prix di Hyderabad, previsto per il 10 febbraio come terzo evento del mondiale 2024 di Formula E, sarebbe a rischio di cancellazione. Questo a causa dell’avvicendamento di un nuovo governo locale, che potrebbe condizionare il regolare svolgimento della corsa.

Il comunicato della Formula E

L’E-Prix di Hyderabad era presente sin dalla prima bozza del calendario della prossima stagione pubblicata lo scorso giugno, ed è rimasto presente anche nell’ultima pubblicata a novembre. Tuttavia, l’insediamento del nuovo governo nello Stato di Telangana (dove si trova la città di Hyderabad) potrebbe aver messo a rischio la gara indiana.

La Formula E ha diffuso un comunicato in cui si chiedono “Urgenti chiarimenti sugli impegni contrattuali assunti nell’ambito dell’accordo e su come ciò potrebbe avere un impatto sulla gara di Hyderabad”, a seguito di una recente comunicazione ufficiale pervenuta dal nuovo governo di Telangana.

“Sulla base del contenuto della lettera ricevuta – prosegue il comunicato – la Formula E teme che la gara non possa svolgersi come previsto. Il team esecutivo della Formula E ha incontrato il nuovo governo di Telangana subito dopo le elezioni di questo mese. Le discussioni sono in corso da allora. A poche settimane dall’evento e nelle sue fasi finali di preparazione, la Formula E, i partner e i fornitori hanno già effettuato significativi investimenti commerciali nell’evento”.

“L’E-Prix inaugurale di Hyderabad, nel febbraio di quest’anno, ha generato un impatto economico positivo per la regione pari a quasi 84 milioni di dollari, di gran lunga superiore ai costi generali investiti dalla Formula E e dal governo di Telangana. L’anno prossimo Hyderabad ospiterà l’unico evento ufficiale di un campionato mondiale FIA in India, insieme ad altre città simbolo del mondo come Tokyo, Shanghai, Berlino e Londra, nell’ambito di un accordo pluriennale tra la Formula E e il governo di Telangana. Ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito“, si conclude il comunicato.

Con sole sei settimane alla data prevista, sembra improbabile che la Formula E, nel caso l’E-Prix di Hyderabad salti, vada a sostituire la gara con un altro evento. Il calendario scenderebbe così a sedici gare, le stesse disputate nel 2023.

I precedenti del 2023

Già lo scorso febbraio, quando si è disputata la prima edizione dell’E-Prix di Hyderabad, c’erano state alcune polemiche. Nonostante la gara in sé (vinta da Jean Eric Vergne sulla DS-Penske) non avesse avuto alcun problema, ci furono delle critiche volte al tracciato. Questo, infatti, non era ritenuto pronto per un evento di tale portata come la Formula E. Inoltre, ci furono alcuni lavori in corso all’interno del paddock anche durante il proseguimento del weekend di gara.

