A cinque mesi dalla fine della Season 9 che ha incoronato campione Jake Dennis, la Formula E torna in pista per la gara inaugurale della Season 10 a Città del Messico.

Esattamente come lo scorso anno, la Formula E inaugura la nuova stagione a Città del Messico. Una stagione importante per il campionato delle auto elettriche, essendo questa la 10° dal via del campionato. Team e piloti correranno anche quest’anno con la Gen3, monoposto che ha debuttato lo scorso anno e con la quale quest’anno i team potranno consolidare le conoscenze ottenute nella scorsa stagione e nei test di Valencia dello scorso ottobre.

Teatro del primo appuntamento della nuova stagione è l’Autodromo Hermanos Rodriguez, tappa ormai fissa per il Mondiale elettrico dal 2016, fatta eccezione per il 2021. Il circuito, lungo 2,628 km, si basa sull’ovale interno al circuito e utilizza la storica Peraltada, che invece è stata accantonata dalla Formula E. Il layout è lo stesso dello scorso anno ed è la quarta configurazione diversa utilizzata dalla FE nelle sette edizioni disputate sinora (escludendo quindi quella prevista sabato).

