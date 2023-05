La Formula E ha annunciato che Jamie Reigle, attuale CEO della categoria, lascerà il suo ruolo a partire da giugno. Al suo posto subentrerà Jeff Dodds.

La carriera di Reigle

Acquisito il ruolo nel 2019, Reigle ha avuto il difficile compito di guidare la categoria attraverso la pandemia: nel 2020 riuscì ad organizzare un finale di stagione con sei gare a Berlino, mentre nelle stagioni seguenti è riuscito a ricostruire il calendario, aggiungendo anche nuove tappe. Oltre a questo, c’è stato anche il passaggio alle Gen 3, e l’arrivo di nuove realtà, come Maserati e Mclaren.

“È stato un onore per me essere a capo della Formula E negli ultimi quattro anni – ha dichiarato Reigle – Ciò che all’inizio mi ha attratto della Formula E è stata la sua posizione unica di incrocio tra sport, innovazione, sostenibilità e mobilità elettrica. Quello che ho trovato è stato un gruppo. Ciò che ho trovato è stato un gruppo appassionato di persone impegnate a creare uno sport globale e al contempo cambiare il mondo. Questa missione continuerà sotto una nuova leadership, e sarò contento di supportare Jeff prima di tornare alla mia vita, rimanendo un appassionato della Formula E”.

Reigle, infatti, non lascerà subito la Formula E. Fino a fine anno resterà come consulente per aiutare la transizione.

“Voglio ringraziare Jaime per la sua guida negli ultimi quattro anni e accettare il suo supporto per il resto della stagione – ha comunicato Alejandro Agag, Presidente e Fondatore della categoria – Mi è piaciuto collaborare con Jaime per costruire al di sopra della mia visione e al contempo immaginare una nuova via per il successo per la Formula E. È stato un piacere lavorare con lui, e spero di poterlo accogliere in futuro ad una gara”.

Il nuovo CEO, Jeff Dodds

Al suo posto arriverà Jeff Dodds, che entrerà nel ruolo il prossimo 5 giugno. Dodds proviene da Virgin Media O2, in cui ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo della società negli ultimi due anni e, in precedenza, di AD e di Direttore Marketing. In passato è stato CEO dell’azienda di telecomunicazioni olandese Tele2.

“Sono entusiasta di assumere il ruolo di CEO della Formula E – ha dichiarato Dodds – Le mie passioni per l’automotive, lo sport e l’intrattenimento mi rendono incredibilmente entusiasta di questa possibilità. La Formula E è una piattaforma unica che fonde la tecnologia all’avanguardia con lo sport più sostenibile del mondo, offrendo un potenziale infinito per l’innovazione e il cambiamento positivo. C’è un team di livello mondiale in Formula E e sono entusiasta di guidarli nel prossimo capitolo, plasmando il futuro del motorsport e ridefinendo ciò che è possibile”.

Non è mancato il saluto di Agag al nuovo CEO: “Sono lieto di dare il benvenuto a Jeff Dodds come CEO in vista di una fase entusiasmante per la Formula E, mentre lavoriamo sul successo della Season 9. Jeff porta in Formula E una comprovata esperienza di leadership dinamica, e il Consiglio d’Amministrazione non vede l’ora che sblocchi il pieno potenziale della Formula E, a beneficio dei nostri fan, team, produttori, partner e azionisti”.

Alfredo Cirelli