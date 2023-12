Jake Dennis sarà ancora per lungo tempo il pilota di punta del team Andretti Global. L’inglese, campione del Mondo di Formula E in carica ha infatti annunciato proprio oggi l’estensione del proprio contratto con la compagine americana anche oltre il termine della Season 10, che scatterà a Città del Messico tra poco più di un mese. E parlando di futuro, iniziano ad arrivare le prime conferme relativamente alla Gen 4 delle vetture Dallara.

Squadra che vince non si cambia

Dopo il successo ampiamente meritato conquistato nel 2023, in molti si aspettavano che le strade di Dennis e Andretti continuassero a sovrapporsi. E l’annuncio di oggi è stato la conferma che nel motorsport la stabilità ha un ruolo fondamentale quando si arriva all’apice. Tra l’altro, l’inglese sta vivendo un periodo veramente felice della sua carriera, nel quale ha debuttato al volante della Red Bull di F1 nelle FP1 di Abu Dhabi, team che lo ha nominato Development Driver.

“Ho iniziato la mia carriera on Formula E con Andretti, e sono molto felice di continuare a correre con il team che mi ha aperto la strada in questa categoria e mi ha dato molto”. Così si è espresso Dennis, ricordando anche le due vittorie ottenute nel 2021, stagione d’esordio. “La Gen 3 si è rivelata estremamente eccitante da guidare, così come il powertrain Porsche si è rivelato assolutamente fondamentale. Non vedo l’ora di affrontare con il mio team le sfide che ci riserverà il futuro”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del CEO Michael Andretti e del team principal Roger Griffiths. Entrambi hanno sottolineato il lavoro svolto da Dennis fino ad ora, che ha portato ad una vittoria finale meritata ma tutt’altro che scontata al termine del 2023. Ripetersi sarà ovviamente un altro discorso, ma certamente la base è ottima, e il numero 1 sulla carrozzeria sarà sicuramente un impulso importante per Jake e la sua squadra.

Bridgestone tornerà ai massimi livelli del motorsport

Jake Dennis, il campione in carica, ha dunque rinnovato il proprio contratto, e si troverà quasi certamente a fronteggiare la sfida delle Gen 4 con il team Andretti. Tra le tante novità, fronteggerà un drastico cambiamento per quanto riguarderà gli pneumatici. Sarà infatti Bridgestone a calzare le vetture della nuova generazione full-electric che scenderanno in pista a partire dalla stagione 2026-2027.

Una sfida importante per il Costruttore giapponese, che tornerà dunque ad essere tra i protagonisti in Europa, dopo che dal 2010 era uscito dalla F1 a favore di Pirelli. Proprio la casa italiana aveva vinto pochi mesi fa il tender per la fornitura della massima serie almeno fino al 2027. Questo ha convinto i vertici di Bridgestone a guardare verso la categoria full electric, presentando un progetto evidentemente considerato idoneo dalla Federazione.

Farà dunque un passo indietro Hankook, che ha subito pesanti critiche nel corso del 2023, prima stagione in cui i coreani sono subentrati a Michelin. Certo, giudicare dopo un solo campionato è difficile, ma pare proprio che qualcosa non abbia funzionato nel rapporto tra Formula E e fornitore, che dal futuro volgerà il proprio sguardo maggiormente verso i rally e il Mondiale WRC.

Nicola Saglia