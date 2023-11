Jaguar lascia Valencia chiudendo i test pre-stagionali della Formula E comandando tutte le sessioni e con un 1-2 nella classifica della tre giorni sul Ricardo Tormo. James Barclay rifiuta il ruolo di favorito: ma ci sono tutti gli ingredienti affinché Jaguar possa essere protagonista da subito.

Mettere insieme il secondo e il terzo classificato della Season 9 – in un team che ha tutti i mezzi per poter lottare per il titolo – rende Jaguar la squadra da battere alla vigilia della Season 10. E nei test di Valencia, l’impressione è che effettivamente la I-TYPE 6 sia la vettura più pronta della griglia. Nelle mani di Mitch Evans e Nick Cassidy, la Jaguar si è dimostrata essere la monoposto più veloce dello schieramento. Prosegue quindi il percorso intrapreso lo scorso anno che già aveva permesso a Evans di lottare per il titolo fino alla fine.

EVANS LASCIA VALENCIA CON IL RECORD DELLA PISTA

Proprio Evans lascia la Spagna con il nuovo record della pista di Valencia fatto nella prima sessione di prove. L’1.24.474 fatto segnare alla fine del primissimo turno è rimasto infatti imbattuto. Evans, che ha chiuso davanti anche il turno di giovedì pomeriggio, non si è nascosto e ha già messo in mostra quelle che sono le sue intenzioni. Dopo il secondo e il terzo posto delle ultime due stagioni, il kiwi – alla sua ottava stagione con Jaguar – punta fortemente al bersaglio grosso: “Ho chiuso davanti le prime due sessioni, il che è positivo”, ha detto Evans. “Mi permette di avere ulteriore fiducia del ritmo della vettura. Mancano però oltre due mesi alla prima gara e sappiamo che gli altri faranno del loro meglio per chiudere il gap e lavorare a dei miglioramenti”.

LA PRIMA USCITA DI CASSIDY

Valencia è stata l’occasione per vedere in azione con i nuovi colori Nick Cassidy. L’ex-Envision ha chiuso al comando l’ultima giornata di test con un 1.24.617 – secondo miglior tempo assoluto e pari a quello di Da Costa fatto martedì. Un inizio convincente per il kiwi, vice-campione della Season 9 dopo una stagione da 199 punti, che al Ricardo Tormo ha commentato il suo passaggio da Envision a Jaguar: “Il cambio di team è una grande sfida, ma sto adorando l’esperienza, mi piace affrontare nuove esperienze e mi sto divertendo”, ha detto in conferenza stampa. “Come pilota vuoi sempre correre per i Costruttori, la sfida di unirmi a loro (Jaguar, ndr) mi eccita. Da Envision a Jaguar le differenze sono tante, forse più di quelle che potessi aspettarmi. Non è una cosa negativa, in ogni caso, questo sport fa affidamento sulla comunicazione. Sicuramente qui a Valencia parto più indietro rispetto a dove mi trovavo lo scorso anno, ma sono convinto che ci sia margine per crescere”.

Cassidy ha anche parlato del compagno di squadra, amico e connazionale, Evans: “Con Mitch direi che i nostri punti di forza e di debolezza sono un po’ sconosciuti. [Dai tempi della Toyota Racing Series oltre 10 anni fa, ndr] siamo cresciuti come piloti”, ha spiegato. “Lui sicuramente è un pilota ormai consolidato in questo campionato, è sempre in lotta per il titolo, è un buon riferimento per me per migliorare“.

BARCLAY NON SI SBILANCIA

Le alte aspettative sono bilanciate dalla prudenza di James Barclay. Il team principal di Jaguar ha commentato l’andamento dei due kiwi: “Le cose sono andate positivamente. Ma, come dico sempre, a Valencia non è utile guardare ai tempi”, ha detto. “(Nick, ndr) sta andando molto bene, vedendo i tempi fatti è già molto veloce ed è bello averlo con il team“. Il fatto di avere il secondo e il terzo classificato della Season 9, per Barclay, non è garanzia di successo: “Nel motorsport in generale, e in particolare in Formula E, non possiamo prendere nulla per certo”, ha commentato. “La qualità degli avversari qui è fantastica, quello che possiamo dire è che la I-TYPE 6 parte dalla buona base dell’anno scorso. In Mitch abbiamo un pilota che ha lottato per il titolo negli ultimi 3 anni, Nick può fare lo stesso. Tuttavia non possiamo controllare gli avversari, saranno molto forti”.

DOVE COLLOCARE JAGUAR

Al netto delle dichiarazioni, la facilità con la quale Jaguar riesce a trovarsi davanti – anche con le vetture clienti di Envision – fa pensare che anche quest’anno il team inglese possa essere della partita per il titolo. Nella Season 9, il titolo Costruttori è finito a Envision, che ha lo stesso pacchetto del team ufficiale. Avere però Cassidy, vice-campione, oltre al confermato Evans, terzo classificato, permette a Barclay di sognare in grande. Il tutto nonostante le dichiarazioni di facciata.

Da Valencia, Mattia Fundarò