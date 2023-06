Dopo la doppia gara di Jakarta, la Formula E si trasferisce negli Stati Uniti per il 12° round del Mondiale 2023. Teatro del prossimo appuntamento sarà Portland, la città più popolosa dell’Oregon, che diventa così la quarta sede a stelle e strisce dopo Miami, Long Beach e Brooklyn.

La Formula E entra nel rush finale della stagione 9 e lo fa a Portland, tappa inedita per il Mondiale elettrico che sta vivendo una situazione di totale incertezza in ottica titolo. Dopo Miami (2015), Long Beach (2015-16) e Brooklyn (2017-18-19-21-22), è il turno dell’Oregon. Una location inedita per il circus elettrico farà da antipasto ai back-to-back di luglio di Roma (all’Eur) e Londra (all’ExCel Center).

LA PISTA

Teatro della sfida sarà il Portland International Raceway, pista che ospita anche la IndyCar (che correrà qui il primo weekend di settembre la sua penultima gara del 2023, qui un onboard). Lungo 3,190 km e composto da 12 curve, il circuito di Portland sarà il sesto circuito più lungo della storia della Formula E. Il PIR è preceduto dai circuiti di Pechino (luogo del primo ePrix e lungo 3,44 km), Roma (3,38 km), Monaco (3,37 km), Valencia (3,37 km) e Puebla (3,36 km). È una pista dove le scie giocheranno un ruolo fondamentale vista la presenza di due lunghi rettilinei: quello del traguardo e il tratto che porta da curva 7 a curva 10.

Portland, WE'RE COMING FOR YOU 🇺🇸⚡️ Take a look at the @southwire #PortlandEPrix track ahead of the upcoming racing action this weekend 🔜 pic.twitter.com/rjVfQnl16z — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 19, 2023

DOVE CI SIAMO LASCIATI

Il doppio round di Giacarta ha ulteriormente compattato la classifica e riportato in vetta Pascal Wehrlein, vincitore della prima delle due gare indonesiane. Il pilota tedesco della Porsche ora è a +1 su Jake Dennis (134 vs 133 punti). L’inglese di Andretti in Indonesia ha chiuso due volte secondo e ha mostrato la maggior costanza nell’ultimo periodo visti i 4 podi nelle ultime 4 gare che lo hanno rimesso in piena lotta per il titolo. Peggio è andata a Nick Cassidy, che in Indonesia ci era arrivato da leader e che l’Indonesia l’ha lasciata a -6 da Wehrlein. I tre sono attualmente i candidati più forti al titolo a 5 round dalla fine. Evans, terzo nella seconda gara, è quarto a -25 da Wehrlein, Vergne – quinto – invece è a -37. Ancora più complessa la situazione di Da Costa e Gunther che devono sperare in un harakiri dei primi per rientrare nella lotta iridata. Gunther a Giacarta è stato colui che ha guadagnato più punti nel corso del weekend e ha regalato a Maserati la prima vittoria in Formula E. Un successo da cui ripartire in vista del finale di stagione.

GLI ORARI

Non sarà un weekend semplice da seguire per gli appassionati della Formula E viste le nove ore di differenza con l’Oregon. Qualifiche e gara in diretta saranno su Sky Sport, con la gara live anche sul canale 20 di Mediaset.

Prove Libere 1 – sabato 24/06 dall’1.55 alle 2.40 su Sportmediaset.it

Prove Libere 2 – sabato 24/06 dalle 19.25 alle 20.15 su Sportmediaset.it

Qualifiche – sabato 24/06 dalle 21.40 alle 22.55 su Sportmediaset.it e Sky Sport (canale 252, diretta dalle 21)

Gara – domenica 25/06 dalle 2.00 sul canale 20, Sportmediaset.it, Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204; pre-gara dall’1.45 e differita domenica alle 11.15)

Mattia Fundarò