Nel corso dell’E-Prix di Portland di Formula E è successo un fatto curioso, con le due DS-Penske di Jean Eric Vergne e di Stoffel Vandoorne che sono state squalificate dalle qualifiche e costrette a partire dai box. Il motivo sarebbe uno scanner RFID, installato all’entrata della pitlane, in grado di leggere tutti i dati delle vetture.

La sanzione

Il fatto risale a prima delle FP2 della mattinata (tardo pomeriggio italiano). Il comunicato della FIA dichiara che “il team ha installato attrezzatura scanner RFID all’entrata della pitlane questa mattina, in grado di leggere in diretta i dati di tutte le macchine”. La decisione, comunque, è arrivata solo al termine delle qualifiche, che avevano visto, tra l’altro, Vergne chiudere al sesto posto e Vandoorne al decimo.

La squadra è stata retrocessa a partire dai box, ed è stata anche multata di 25mila euro. Ad essere stati violati sono infatti l’articolo 8.9 del Regolamento Tecnico e gli articoli 23.11 e 30.25 del Regolamento Sportivo, oltre che l’art 12.2.1.I del FIA International Sporting Code of Software Implementation Guide. Non solo, infatti, è vietato raccogliere questo tipo di dati, ma è anche vietato installare un qualunque tipo di attrezzatura all’entrata della pitlane.

Correction to the official document: It was not a barcode scanner but an RFID scanner that was installed by @ds_penske_fe at the pit entry #PortlandEPrix #ABBFormulaE #FormulaE #RFIDGate pic.twitter.com/Xwotc4ovHA — Tobias Wirtz (@tobiw_apex) June 24, 2023

La difesa della squadra

Non è dello stesso parere la DS-Penske. In un post sui social, Jean Eric Vergne ha dichiarato: “Questo [il fatto che abbiano letto i dati delle macchine, ndr] è completamente sbagliato, potevamo leggere solo il numero di serie delle gomme per sapere quali usassero gli altri. Qualcosa che ogni team può fare (e sicuramente fa) facendo le foto. Questa informazione viene data in tutte le categorie. Ma comunque non abbiamo accesso in diretta ai dati degli altri team. Non abbiamo la pressione delle gomme, la temperatura o quant’altro”. Lo stesso punto, ossia che il barcode possa essere ottenuto semplicemente facendo una foto, è stato ribadito anche dal team nel comunicato del dopo gara. Verrebbe da chiedersi però, se questo può essere ottenuto semplicemente scattando delle foto, perché abbiamo installato questo scanner all’ingresso della pitlane.

I’ve read so many unfair comments about the decision that lead us to start last for the Portland race.

“My team had installed RFID scanning équipement in the pit lane entry that was able to collect live data from all cars”. — Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) June 24, 2023

In ogni caso, alla fine entrambe le vetture hanno chiuso la gara ai margini della zona punti, con Vergne undicesimo e Vandoorne dodicesimo. Per la verità, Vergne ad un certo punto era risalito fino alla top 5, ma un’uscita di pista sull’erba l’ha riportato a centro gruppo. Il francese è ancora quinto in classifica, ma i 57 punti di ritardo dal leader Dennis, con quattro gare alla fine, lo vedono praticamente tagliato fuori dalla lotta iridata.

Alfredo Cirelli