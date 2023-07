Per Mitch Evans su Jaguar TCS Racing il weekend per ora è perfetto. Raccoglie la pole position, vince gara 1 e conquista anche il giro veloce. Lo chiamano il re di Roma dopo il dominio dello scorso anno e la doppia vittoria.

“Per noi è stata un’ottima giornata, non potevamo fare meglio. E’ stata una gara difficile, c’è stata una bella lotta con Nick (Cassidy) ma chiaramente la bandiera rossa è stato un momento di svolta. Abbiamo avuto una buona strategia, abbiamo visto quanto era importante oggi usare bene l’attack mode, in particolare nel finale la nostra strategia è stata buona. Una gara così è proprio quello che ci serviva, per recuperare terreno in classifica, e abbiamo fatto proprio molto bene. Vincere dalla pole position ovviamente è perfetto; per me qui è la terza vittoria, è chiaramente un posto speciale per me e naturalmente è diventata una delle mie piste preferite. Sarà fondamentale però riuscire a lavorare bene anche per domani, la gara sarà un po’ più corta, dunque importante lavorare bene sulla strategia e soprattutto azzeccare una buona qualifica, abbiamo visto quanto è importante partire davanti ed evitare la confusione di centro gruppo. Oggi abbiamo visto un bruttissimo incidente ad alta velocità, nessuna conseguenza per fortuna per il mio compagno, spero che domani sia in grado anche lui di prendere parte alla gara. Sicuramente sarà molto molto caldo anche domani.”

Nick Cassidy, secondo al traguardo, Envision Racing Team

“E’ stata anche per noi una bella giornata, con una bella rimonta. Ero abbastanza contrariato dopo la qualifica che non era stata particolarmente buona per noi, ma alla fine il risultato è stato molto buono, il massimo che potessimo fare. La bandiera rossa ha chiaramente cambiato le strategie un po’ per tutti, per cui anche usare l’attack mode così tardi è stata quasi una necessità ma ci siamo adattati bene. Abbiamo allungato ancora in classifica, ma ci concentriamo sulla qualifica di domani per partire in prima fila ed essere fuori dal gruppo”.

FORMULA E | EPRIX ROMA: EVANS TRIONFA ANCORA, CASSIDY NUOVO LEADER

Maximilian Gunther, 3° classificato, Maserati MSG Racing:

“E’ un ottimo risultato per noi dopo Jakarta. Sono molto felice del podio perché il weekend non è stato così facile e abbiamo iniziato con alcuni problemi, ma abbiamo gestito bene la gara. E’ fantastico conquistare un podio in Italia, importantissimo per Maserati e speciale per tutti i supporter che abbiamo qui, è stato davvero un bel momento. Tre podi nelle ultime 4 gare, l’inizio di stagione è stato complicato ma nel complesso il pacchetto è migliorato molto e da Berlino in poi la stagione ha decisamente svoltato. C’è stato tanto lavoro dietro, noi ci crediamo e infatti continuiamo a crescere. Non ho più nulla da dimostrare in queste ultime gare, siamo molto felice del nostro percorso di crescita.”

Da Roma, Stefano De Nicolò