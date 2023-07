L’E-Prix di Roma non ha lasciato di certo a bocca asciutta gli appassionati accorsi all’EUR per i round 13 e 14 del mondiale 2022/23 di Formula E. Dopo lo spaventoso incidente di ieri (risoltosi senza conseguenze per i piloti coinvolti), oggi un altro colpo di scena ha condizionato la gara ma soprattutto la classifica mondiale. Mitch Evans si è infatti reso protagonista di un incidente che ha praticamente messo fuori dai giochi sé stesso e Nick Cassidy lasciando via libera a Jake Dennis, che vincendo ha messo una seria ipoteca sul titolo quando mancano soltanto le due gare londinesi al termine della stagione.

CHE ERRORE PER EVANS

Dopo la vittoria conquistata ieri Evans si era dimostrato competitivo anche oggi. Il quarto posto ottenuto nelle qualifiche si è subito trasformato in terzo nel corso del primo giro di gara, mettendosi all’inseguimento di Dennis e Cassidy, suoi diretti rivali per il titolo.

Al secondo giro però l’errore: il neozelandese ha ritardato la staccata in curva 7, perdendo prima il controllo della monoposto e finendo poi addosso ad un incolpevole Cassidy. Forse troppa fretta di provare a portarsi davanti da parte del pilota Jaguar, che in un colpo solo ha messo a serio rischio le speranze mondiali della casa inglese e del team cliente Envision.

OH NO!!!!! 🤯 Mitch Evans goes into the back of Nick Cassidy and ends up ON TOP of the Envision Racing driver! Both drivers escape unhurt – thank goodness for the halo!@Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/NnvJdmf1l4 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 16, 2023

I due sono riusciti poi a riprendere la pista, con Evans che si è poi ritirato e Cassidy che invece è riuscito a portare a termine la corsa in quattordicesima posizione.

DENNIS RINGRAZIA ED ALLUNGA

Nella lotta a tre per gara e titolo ad avere la meglio è stato Dennis, autore della pole position e vincitore indisturbato in Gara 2. Un grande risultato per il britannico dopo le difficoltà di gestione dell’energia di ieri. Per il pilota del team Andretti il vantaggio in campionato è ora di ben 24 punti su Cassidy e 44 su Evans. Difficile pensare che quest’ultimo possa ancora giocarsela, mentre il pilota Envision dovrà sperare in un weekend non molto fortunato per il leader del mondiale.

Dopo i primi appuntamenti in cui Dennis ha brillato insieme a Wehrlein, la stagione dell’inglese ha subito una battuta d’arresto, salvo poi riprendersi a partire da Gara 2 di Berlino. Da quel momento in poi il peggior risultato del leader del mondiale è stato il quarto posto di ieri. Una costanza di risultati che lo ha premiato in un campionato in cui i valori in campo possono cambiare di gara in gara.

Archiviato il caldo E-Prix di Roma la Season 9 di Formula E farà tappa a Londra tra due settimane per il gran finale. Riuscirà Dennis a conquistare il titolo nell’appuntamento casalingo o assisteremo ancora ad altre sorprese?

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: