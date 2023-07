Un brutto incidente nel corso dell’E-Prix di Roma ha coinvolto ben 8 vetture, causando una lunga bandiera rossa. Per fortuna nessuna conseguenza per i piloti interessati, ma soltanto un grande spavento per un botto multiplo innescato da Sam Bird, che ha perso il controllo della sua Jaguar prima di essere centrato dai suoi avversari, tra cui anche Edoardo Mortara.

NESSUNA CONSEGUENZA

Il tutto è avvenuto al nono giro di gara, quando Bird è finito prima contro le barriere in curva 6 per poi rimbalzare a centro pista in un punto potenzialmente pericoloso. Difficile in quel punto evitare una vettura, con Sebastien Buemi ed Edoardo Mortara che hanno centrato la monoposto avversaria ad alta velocità. Il pilota Maserati, in particolare, ha terminato la propria corsa contro la Jaguar di Bird.

Nel post gara l’italo-svizzero ha raccontato quegli istanti: “L’ho vissuta male, prima di tutto sto bene nonostante la grande botta. Purtroppo c’era poco da fare, Sam era in mezzo alla strada e non ho potuto evitarlo ad oltre 200 km/h. La squadra sta lavorando per rimettere in pista la vettura domani. Non ci saranno problemi a risalire in macchina, sono cose che succedono, se ti spaventi non fai questo lavoro”.

Nessuna conseguenza per il pilota di casa, come per gli altri piloti coinvolti nell’incidente. Nonostante la lunga interruzione di oltre 40 minuti ben 6 piloti non sono però riusciti a prendere nuovamente parte alla corsa: oltre ai già citati Bird, Buemi e Mortara si sono ritirati anche Antonio Felix Da Costa, Lucas Di Grassi e Robin Frijns.

BIG shunt. Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

CIRCUITO DA MODIFICARE?

Dopo un incidente del genere è lecito porsi delle domande sulla sicurezza del circuito dell’EUR. Alle interviste del dopo gara Sam Bird ha spiegato come ha perso il controllo, affermando che in quel tratto la pista non è piatta e dopo aver preso un tombino non è riuscito più a tenere la vettura.

Il nostro inviato Mattia Fundarò ne ha approfittato per domandare al britannico se siano necessarie delle modifiche in quel tratto a partire dal prossimo anno. Bird si è detto assolutamente favorevole visti anche gli altri incidenti nel corso del weekend nello stesso punto, in cui è presente un’avvallamento che può facilemente portare i piloti a perdere il controllo della monoposto.

Per fortuna l’incidente si è risolto in un grosso spavento per alcuni piloti, ma le parole di Bird non devono sicuramente essere ignorate. Se da un lato è vero che questi sono i rischi del mestiere, dall’altro si dovrebbe fare di tutto per ridurli. Vedremo se il pilota sarà ascoltato in vista del prossimo E-Prix di Roma. Nel frattempo domani si tornerà di nuovo in pista, sperando di assistere ad una gara tranquilla.

Carlo Luciani

