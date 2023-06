Prima pole position stagionale per Jake Dennis sul circuito di Portland. Il pilota inglese del team Andretti grazie alla migliore prestazione ottenuta con il crono di 1:08.931, torna in vetta alla classifica iridata per due punti su Pascal Wehrlein, che scatterà dalla P20.

DENNIS BATTE FENESTRAZ

Nella finale ad avere la meglio è stato Jake Dennis che, per un soffio, è riuscito a prevalere su Sacha Fenestraz. Il francese della Nissan, in vantaggio nei primi due settori, ha dilapitato il vantaggio accumulato con un pessimo ultimo tratto, permettendo all’inglese di Andretti di conquistare, oltre alla prima pole position stagionale, tre punti fondamentali in classifica.

BENE LA MCLAREN, DS PENALIZZATA

Ad aprire la seconda fila troviamo l’altra Nissan di Norman Nato e la McLaren di Renè Rast, rispettivamente eliminati da Fenestraz e da Dennis. In quinta posizione troviamo Maximilian Gunther e Jake Hughes, con quest’ultimo che guadagna una posizione per effetto della penalità che ha visto coinvolta la DS Penkse.

La scuderia francese è stata sorpresa dalla Direzione Gara ad aver installato all’ingresso dei box, un’apparecchiatura di scansione RFID in grado di rilevare in tempo reale i dati di tutte le vetture. Circostanza che, di fatto, farà scattare Vergne e Vandoorne dalla pitlane. Chiudono la Top 10 Antonio Felix Da Costa (7°), Andrè Lotterer (8°), Robin Frinjs (9°) e Nick Cassidy (10°).

QUALIFICHE DISASTROSE PER WEHRLEIN ED EVANS

Giornata difficile per Pascal Wehrlein e Mitch Evans. Per il pilota della Porsche è arrivata una P10 nel suo gruppo di qualifica che lo costringerà a partire dalla ventesima casella in griglia, mentre è andata decisamente peggio a Mitch Evans che non è nemmeno sceso in pista per un problema tecnico rilevato sulla sua Jaguar nel corso delle qualifiche.

APPUNTAMENTO NELLA NOTTE

L’appuntamento con il dodicesimo appuntamento stagionale è per le 02:00 di questa notte con la gara che sarà trasmessa su Sky Sport Arena e su Canale 20.

Vincenzo Buonpane