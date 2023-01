E’ Jake Dennis ad aggiudicarsi il primo e-prix della nuova era Gen3 sul tracciato di Città del Messico. Il britannico, che scattava dalla P2, ha approfittato di un errore del poleman Di Grassi per portarsi in testa e dominare la prima gara stagionale.

PRONTI VIA…ED E’ SUBITO SAFETY CAR!

Allo start mantiene la testa della corsa Di Grassi, mentre alle spalle del brasiliano e di Jake Dennis si è accesa la battaglia tra quest’ultimo e il debuttante Jake Hughes per la seconda posizione. Dopo poche curve la gara viene immediatamente neutralizzata a causa di un dritto di Robin Frijns che nel tentativo di superare una vettura che lo precede, finisce pe colpirla terminando la sua corsa contro le barriere e subendo anche la frattura di un polso.

SECONDA SAFETY CAR E DENNIS AL COMANDO

La bandiera verde che certifica la ripresa della gara dopo il regime di neutralizzazione svetola al giro 6, ma bastano davvero pochi metri per avere una nuova Safety Car, questa volta causata da Sam Bird che parcheggia la sua Jaguar all’uscita della corsia dei box. Al giro 10 riprendono le ostilità con Di Grassi sempre davanti a Dennis, con il britannico che si porta in testa sfruttando al meglio un errore del brasiliano che, al giro 12, finisce lungo in curva 1 dando il via libera al rivale.

RITIRO PER MORTARA

Al giro 18 Edoardo Mortara finisce in testacoda e contro le barriere alla prima curva, chiudendo amaramente il primo weekend (non positivo) della debuttante Maserati. Dopo tre giri sotto regime di Safety Car (la terza di giornata), la gara riprende con Dennis sempre in testa davanti a Di Grassi e Hughes. La seconda tornata di Attack Mode cambia la classifica soprattutto nelle primissime posizioni, con Pascal Wehrlein che in pochi giri sale in P2 superando prima Hughes e successivamente Di Grassi.

VITTORIA PER DENNIS

I cinque giri aggiunti dalla Direzione Gara, come da regolamento di questa stagione, non cambiano l’esito finale dell’e-prix che vede trionfare Jake Dennis con oltre sette secondi di vantaggio su Wehrlein, con Di Grassi che ha mantenuto l’ultima posizione del podio. Quarto posto per Andrè Lotterer che nel finale ha beffato Jake Hughes (5°), con Sebastien Buemi (6°), Antonio Felix Da Costa (7°), Mitch Evans (8°), Nick Cassidy (9°) e Stoffel Vandoorne a chiudere la top 10.

Prossimo appuntamento per la Formula E sarà il double header di Diriyah del 27 e 28 gennaio.

Vincenzo Buonpane

