Nick Cassidy ottiene la pole position della seconda gara dell’E-Prix di Londra di Formula E. Il pilota neozelandese della Envision ha battuto il vincitore di Gara 1 Mitch Evans, in una riedizione della finale delle qualifiche di ieri, anche se a risultato invertito. Quarto il neocampione del mondo Dennis, preceduto anche da Nato.

Fase a gruppi

Nel primo gruppo passano Cassidy, il neocampione del mondo Dennis, Buemi e Bird. Eliminati Ticktum per circa un decimo, Vergne, Rast, Sette Camara (squalificato dalla gara di ieri), Di Grassi, Hughes e Frijns. Questi ultimi vanno quindi a schierarsi dalla quinta all’undicesima fila.

Nel secondo gruppo passano il poleman di ieri Evans, un sorprendente Muller, Nato e il campione in carica (ancora per questa gara) Vandoorne. Eliminati Wehrlein, Mortara (che ha toccato il muro nell’ultimo tentativo, danneggiando la sospensione anteriore sinistra) Lotterer, Gunther, Fenestraz, Da Costa e Merhi.

Fase ad eliminazione diretta

Poco prima dei quarti di finale arriva un protagonista inatteso, ossia la pioggia. Questa non è particolarmente forte, ma va comunque a complicare leggermente la guida dei piloti. Nella prima fase passano Dennis, Cassidy, Nato e Evans, mentre vengono eliminati, rispettivamente, Buemi, Bird, Muller e Vandoorne. Proprio Vandoorne fa però segnare il miglior giro tra gli eliminati, e partirà quindi dalla quinta posizione, seguito da Bird, mentre in quarta fila si schiereranno Buemi e Muller.

Passano in finale gli stessi due piloti di ieri, ossia Cassidy e Evans. I due nei quarti hanno battuto il campione del mondo Dennis e Nato. Il francese batte però l’inglese di circa due decimi, e sarà lui a partire in terza posizione. Stavolta però Cassidy batte il connazionale di appena 10 millesimi, e conquista così la sua quinta pole position in carriera.

La seconda gara di Londra della Formula E sarà su Sky Sport 252 alle ore 18.00.

Alfredo Cirelli