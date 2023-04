Pole position per Sebastien Buemi, che scatterà davanti a tutti nel primo dei due E-Prix a Berlino in programma questo week-end. Il campione di categoria 2015/16 ha battuto in finale un altro veterano della Formula E che risponde al nome di Sam Bird. Seconda pole in questa stagione per lo svizzero, quest’anno tornato ad essere competitivo dopo un periodo difficile.

JAGUAR SUGLI SCUDI

Oltre ad una lotta tra piloti esperti, la finale delle qualifiche ha visto battagliare due monoposto dotate di powertrain Jaguar. Il cliente questa volta ha però battuto il costruttore, con Buemi che in precedenza ha sconfitto il suo compagno di squadra Nick Cassidy ai quarti di finale. Unica delusione per la casa inglese la prestazione di Mitch Evans, ecluso alla fine del primo gruppo di qualifiche per soli 61 millesimi di secondo.

Dalla seconda fila scatterà invece il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, affiancato da un ottimo Dan Ticktum in quarta posizione.

DELUSIONE PORSCHE

Chi invece ha deluso le aspettative è sicuramente la Porsche. I due piloti ufficiali Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa non sono infatti riusciti a passare la tagliola delle qualifiche a gruppi e scatteranno rispettivamente in quindicesima e diciannovesima posizione.

Un po’ meglio è andata invece ai portacolori del cliente Andretti, con Jake Dennis quinto ed André Lotterer tredicesimo. Alle spalle del britannico in terza fila scatterà invece Cassidy, mentre in quarta fila ci saranno Sergio Sette Camara e Maximilian Günther, bravo a portare la sua Maserati tra i migliori delle qualifiche a gruppi.

Top ten completata invece da Evans e Jean Eric Vergne. Vedremo cosa ci riserverà la gara, con diversi protagonisti chiamati a rimontare dalle retrovie ed i piloti che invece partiranno davanti pronti a confermarsi anche in gara. L’appuntamento è dunque fissato alle 15 con Gara 1 dell’E-Prix di Berlino.

Carlo Luciani

