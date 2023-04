È Nick Cassidy il vincitore della seconda gara di Formula E a Berlino. Primo successo in questa stagione per il pilota neozelandese, che si rilancia anche in ottica campionato, trovandosi già in seconda posizione nella classifica piloti. Jaguar che torna a casa con una doppia vittoria ottenuta a Berlino, quest’ultima con il team cliente Envision.

CASSIDY MIGLIOR STRATEGA

Il tracciato ricavato all’interno dell’aeroporto Tempelhof anche oggi ha riservato tanto spettacolo in pista. Una pista non facilissima per via dell’alto consumo del powertrain e degli pneumatici, in cui la gestione è fondamentale.

Tanti sorpassi soprattutto nel corso della prima metà di gara, non senza qualche contatto che ha compromesso la gara di alcuni piloti, tra cui Sebastien Buemi. Posizioni continuamente in aggiornamento davanti a tutti, ma Cassidy è stato il primo a cercare di dare uno strappo, avendo poi la meglio.

Ottima gara anche da parte di Jake Dennis, che finalmente torna in alto conquistando un secondo posto importantissimo dopo un periodo difficile. Il pilota inglese non è riuscito però ad avvicinarsi abbastanza al vincitore, sembrando leggermente più in difficoltà. Sul podio anche Jean-Eric Vergne, terzo al volante della sua DS Penske.

JAGUAR PIÙ FORTE DI PORSCHE

Se le prime gare hanno visto Porsche praticamente dominare, adesso il costruttore più competitivo sembra sicuramente essere Jaguar. La casa inglese adesso può davvero puntare a risultati importanti sia con il team ufficiale sia con il team cliente. Forse bisognerà però decidere su chi puntare per vincere il titolo, magari dovendo puntare proprio su Cassidy.

La prima delle Jaguar ufficiali ha chiuso in quarta posizione con il vincitore della gara di ieri Mitch Evans. A seguire la Porsche guidata da Antonio Felix Da Costa e la Maserati di Maximilian Günther, ancora competitivo.

Soltanto settimo il leader di campionato Pascal Wehrlein, che adesso però dovrà tornare all’attacco per non essere superato in classifica. Ottavo il campione in carica Stoffel Vandoorne, seguito da Nico Müller, che non è riuscito a sfruttare al meglio la partenza dalla prima fila. Peggio di lui il suo compagno di squadra Robin Frijns, scattato dalla pole position e soltanto diciassettesimo al traguardo.

Archiviato il round 8, la stagione 2022/23 di Formula E è ormai giunta al giro di boa e tra due settimane il Circus elettrico si sposterà nel Principato di Monaco. Riuscirà Cassidy a scavalcare Wehrlein?

Carlo Luciani