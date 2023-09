DS Penske ha annunciato la sua coppia di piloti per la stagione 2024 di FIA Formula E: riconfermati in blocco Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, che entrambi condivideranno il programma nella serie elettrica e nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) con Peugeot.

Vandoorne e Vergne, una coppia pericolosa

All’inizio della scorsa stagione, DS Penske veniva considerata da molti come la naturale favorita per il mondiale. Il know how era pesante, la powertrain solida e la coppia di piloti esperta e veloce, con due campioni di categoria. La stagione è però andata la di sotto delle aspettative.

Se quantomeno Vergne ha conquistato una vittoria in India, Vandoorne non è mai neanche riuscito a salire sul podio. Beffa delle beffe, la DS Penske si è fatta battere dalla Maserati, che ha una powertrain derivata da quella della casa francese. Non ultimo, il caso di Portland, quando la squadra è stata squalificata nelle qualifiche per aver adottato uno scanner in grado di leggere i dati degli altri team.

Il 2024 deve pertanto essere l’anno del rilancio, per una compagine che ha tutte le qualità per avere successo. Dopo un anno di rodaggio con le Gen 3, ci si aspetta che sia Vergne, ma soprattutto Vandoorne, tornino ai fasti degli anni precedenti, diventando contendenti per il titolo e provando ad inserirsi nel binomio Porsche-Jaguar. La coppia sarà ancora più affiatata per via del comune impegno nel Mondiale Endurance con Peugeot, dove entrambi quest’anno saranno titolari. L’obiettivo è, certamente, provare quantomeno a mettersi davanti a Maserati e insidiare i clienti di Porsche e Jaguar.

Le dichiarazioni

Jay Penske, Team Principal di DS Penske: “Sono molto entusiasta di continuare ad avere Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne al volante della nostra vettura Gen3. È stata una decisione semplice per la squadra mantenere intatta quella che è senza dubbio una delle coppie più forti sulla griglia. La stagione 9 è stata una stagione di crescita e abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d’arresto. Nessuno di noi è stato soddisfatto di finire quinto in campionato. Sappiamo che possiamo fare meglio e con JEV e Stoffel che hanno un livello di guida davvero alto, combinato con un instancabile desiderio di vincere. Intendiamo lottare per il Campionato del Mondo nella stagione 10”.

Jean Eric Vergne: “Sono molto felice di continuare l’avventura con DS Penske. Stesso compagno di squadra, stessa macchina Gen 3. Quando un capitolo si chiude, dobbiamo concentrarci su ciò che ci aspetta. Amo correre e, soprattutto, amo vincere, questa è una sensazione molto speciale che voglio rivivere con la squadra. Ho un vero rapporto di fiducia con gli ingegneri e i meccanici, la loro dedizione e il loro duro lavoro sono davvero stimolanti. Voglio premiare la fiducia che Jay Penske e il resto della squadra hanno riposto in me. All’inizio di una stagione, i punti ripartono da zero. Con Stoffel formiamo una solida coppia. Abbiamo fatto un paio di belle gare e stiamo lavorando duramente per tornare al top. Dobbiamo solo provare a fare meglio, non ci fermeremo finché non lo faremo. La mia concentrazione assoluta e la mia determinazione sono ai massimi livelli, la mia motivazione totalmente intatta”.

Stoffel Vandoorne: “Sono felice di continuare il viaggio che abbiamo iniziato un anno fa con la squadra. Coerenza e stabilità saranno le basi del nostro successo futuro. JEV e io siamo una delle migliori coppie sulla griglia. Abbiamo fatto alcuni passi significativi nell’ultima stagione e stiamo diventando più forti insieme. La costanza delle prestazioni è il nostro obiettivo per la prossima stagione. L’obiettivo finale è vincere il campionato. Sono entusiasta di contribuire a continuare a sfruttare questo slancio e raccogliere tanti trofei con la squadra”.

Alfredo Cirelli