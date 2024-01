Jean Eric Vergne conquista la pole position di gara 1 dell’E-Prix di Diriyah di Formula E. Il pilota francese di DS Penske ha battuto in finale sul filo dei millesimi Mitch Evans nella finale, con l’ex campione della categoria ritrova il giro veloce contro il cronometro a due anni di distanza dall’ultima volta.

Ritorno in pole e record eguagliato

Era dall’E-Prix di Giacarta del 2022 che l’alfiere di Peugeot per il FIA World Endurance Championship non trovava la prima piazza nello schieramento. L’ex pilota di F1 ha colto la sedicesima pole della carriera, primato di tutti i tempi condiviso con Sébastien Buemi.

Mitch Evans ha dovuto arrendersi nel corso della finale. Il divario tra i due è stato di soli 27 millesimi. Il neozelandese della Jaguar ha fatto segnare il giro più veloce in assoluto in semifinale, senza però riuscire a ripetersi in finale. Vergne ha scavalcato il rivale anche nella graduatoria piloti grazie ai tre punti che spettano al più competitivo in qualifica.

Seconda fila per Jake Dennis e per un sorprendente Sergio Sette Camara, rispettivamente presenti in terza e quarta piazza. Il campione del mondo in carica si è dimostrato molto competitivo qui, soprattutto nelle prove libere, e potrebbe lottare tranquillamente per la vittoria. Per quanto riguarda il brasiliano, invece, ha spinto la sua ERT oltre l’insperato mostrandosi oltremodo competitivo in uno dei tracciati più difficili del calendario.

Seguono gli eliminati nei quarti di finale. La terza fila è monopolizzata dalle powertrain Porsche, Norman Nato è atteso davanti al leader della serie Pascal Wehrlein. Alle loro spalle la seconda Jaguar di Nick Cassidy (battuto proprio dal compagno di team) e Maximilian Gunther.

Dalla nona posizione in giù partiranno i piloti esclusi nei gruppi di qualificazione. Quinta fila monopolizzata dalle McLaren, con Bird a precedere Hughes (in pole qui lo scorso anno), mentre in sesta fila spiccano la DS-Penske di Vandoorne e la Envision di Frijns. Il pilota ufficiale BMW Motorsport ha tenuto testa al già citato Buemi, tredicesimo davanti a Rowland.

15ma piazza per Fenestraz, sedicesima e diciassettesima posizione per ABT con Muller e Di Grassi. Completano lo schieramento Dan Ticktum, Mortara, un deludente Da Costa, Daruvala ed il rientrante De Vries.

La prima delle due gare dell’E-Prix di Diriyah scatterà alle ore 18.00. QUI potete vedere come seguire la gara e il resto del weekend.

Alfredo Cirelli