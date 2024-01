Va a Jake Dennis il primo e-prix del double header di Diriyah. Il Campione del Mondo in carica, scattato dalla terza posizione, si porta al comando nelle battute iniziali della gara trionfando indisturbato per la prima volta in stagione. Dietro l’inglese del team Andretti chiudono il podio il poleman Jean Eric Vergne e Nick Cassidy, con quest’ultimo che, complice la P8 di Pascal Wehrlein, si porta ad una sola lunghezza proprio dal pilota tedesco della Porsche.

DOMINIO DENNIS

Una supremazia netta quella mostrata in Arabia Saudita dal Campione del Mondo in carica che, dopo la P9 del round inaugurale del Messico, ha voluto fin da subito l’opaca prestazione dell’esordio stagionale. Scattato dalla P3, e dopo aver assistito da vicino alla schermaglie iniziali tra Vergne ed Evans, l’inglese di Andretti una volta issatosi in vetta ha fin da subito imposto un ritmo decisamente fuori portata per il resto del gruppo, andando a vincere per la prima volta in stagione e conquistando anche il giro più veloce in gara.

SODDISFATTO VERGNE

Partendo dalla pole position per Vergne l’obiettivo massimo non poteva che essere quello della vittoria. Ma come dichiarato onestamente dal francese il passo gara della sua DS non era così performante da permettergli di lottare con lo scatenato Dennis. Per JEV, nonostante tutto, è arrivato comunque un secondo posto difeso piuttosto agevolmente dagli attacchi del duo Jaguar composto da Cassidy ed Evans che, per tutta la durata della gara e anche giocando di squadra hanno provato ad insidiare la posizione del due volte Campione del Mondo.

CASSIDY A PODIO, ERRORE PER EVANS

Per il team inglese alla fine è arrivato “solo” una P3 con Nick Cassidy e una P5 con Mitch Evans, con quest’ultimo che ha gettato punti importanti negli ultimi metri di gara quando, tentando di sopravanzare il compagno di squadra e Vergne, è finito lungo venendo superato anche da Bird. La top 10 è chiusa da Norman Nato (6°), Max Gunther (7°), Pascal Wehrlein (8-°), Sergio Sette Camara (9°) e Robin Frijns (10°).

Chiusa la giornata di sabato, la Formula E tornerà in pista già nella giornata di domani con le qualifiche di gara 2 alle ore 13:20 e l’e-prix che scatterà alle ore 18.

