Oliver Rowland conquista la pole position per gara 2 dell’E-Prix di Diriyah. Il pilota inglese torna in pole in Formula E dopo quasi quattro anni, e porta così i primi punti stagionali alla Nissan. Fuori nella fase a gruppi sia il leader del campionato Pascal Wehrlein che il vincitore di ieri Jake Dennis.

I risultati delle qualifiche

L’ultima pole di Rowland in Formula E risale al 2020, quando partì davanti a tutti a Puebla. L’inglese arriva così a quota sei pole in carriera; questo risultato raddrizza un inizio di stagione non positivo per Nissan, che finora non aveva ancora conquistato punti né con Rowland, né con Fenestraz.

Per ottenere la pole, Rowland ha dovuto battere in finale Robin Frijns. L’olandese ha dimostrato una crescita da parte di Envision dopo una gara 1 non brillante, ma si è dovuto arrendere a Rowland. Seconda fila per Nick Cassidy, che i diretti rivali per il titolo arretrati può puntare al sorpasso in classifica nel Diriyah E-Prix. Al suo fianco ci sarà Stoffel Vandoorne, mentre quinto un sorprendente Jehan Daruvala, che dopo due gare difficile da esordiente, sembra essersi adattato alla Formula E. Al suo fianco ci sarà Jake Hughes, mentre in quarta fila ci saranno Sacha Fenestraz (che conferma i progressi della Nissan) e Jean Eric Vergne.

Sergio Sette Camara apre il gruppo dei piloti che non sono riusciti ad accedere ai quarti di finale, e al suo fianco, in decima piazza, ci sarà il leader del campionato Pascal Wehrlein. La Porsche non sembra essersi trovata bene qui, e questo è confermato anche dall’ultima posizione di Antonio Felix Da Costa. Undicesimo è Buemi, protagonista di un incidente nella fase a gruppi che ha impedito a lui e agli altri del secondo gruppo di migliorarsi. La vettura era abbastanza danneggiata, e bisognerà vedere se riusciranno a ripararla entro la gara. Al fianco di Buemi scatterà Gunther, mentre settima fila per Bird e per Dennis. Il campione del mondo in carica, vincitore ieri, è stato tra i piloti “bloccati” dall’incidente di Buemi, e sarà costretto ad una rimonta per entrare nei punti. Chiudono lo schieramento Ticktum, Muller, De Vries, Mortara, Nato, Di Grassi e, come detto, Da Costa. Di seguito, la classifica completa

Gara 2 del Diriyah E-Prix scatterà alle ore 18. QUI potete scoprire come seguirla.

Alfredo Cirelli