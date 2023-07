Nel corso della riunione tra i Mobility Manager delle aziende del quartiere Eur, alla presenza dei tecnici dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo e alla Mobilità e del Municipio IX, i rappresentanti di Formula E, il direttore generale e i tecnici degli uffici di Roma Servizi per la Mobilità, è stato stabilito il piano della viabilità del quartiere EUR durante l’E-Prix di Roma di Formula E, in programma tra il 14 e il 16 luglio. La riunione ha avuto lo scopo di ridurre al minimo i disagi per tutti coloro che saranno presenti nel periodo delle gare.

Le restrizioni alla circolazione

Di seguito, ecco tutte le restrizioni alla circolazione nella nei giorni della corsa.

Da giovedì 13 luglio dalle ore 20:30 a lunedì 17 luglio alle ore 5:30 è vietato il transito veicolare all’interno dell’anello verde che si estende da viale del pattinaggio a viale Asia. Via Cristoforo Colombo sarà chiusa nel tratto EUR. In direzione GRA sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/Viale Egeo. In direzione Centro, il traffico veicolare sarà deviato a partire da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina. È consentito invece l’ingresso pedonale a tutti con le limitazioni di cui sotto.

Esclusivamente da venerdì 14 luglio dalle ore 20:00 a domenica 16 aprile alle ore 20:00, fatto salvo che permane il divieto di transito veicolare, è consentito l’accesso pedonale a tutti nell’anello verde e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello blu.

Anche quest’anno, visto l’atteso impatto sulla mobilità privata, saranno attivati tutti i canali di comunicazione con i diversi soggetti coinvolti: ANAS, Astral, Autostrade, Strada dei Parchi e Polizia Locale di Roma Capitale per avvisare già sul GRA e sulle autostrade in penetrazione a Roma delle chiusure, WAZE per instradare gli utenti su itinerari alternativi a via Cristoforo Colombo. Saranno coinvolti nella campagna informativa del Piano della Mobilità Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità.

L’obiettivo è quello di creare minori disagi possibili ai residenti. Proprio per questo nel 2021 venne modificato il circuito, evitando che transitasse sulla Cristoforo Colombo, così da non congestionare il traffico. Come ha dichiarato Margot McMillen, Event Director della Formula E, “Il nostro obiettivo è quello di far vivere un evento indimenticabile al pubblico, impegnandoci allo stesso tempo per continuare a essere dei buoni vicini”

