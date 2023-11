Arvid Lindblad vince la gara di Formula 4 del GP di Macao. Nel primo dei due weekend dello storico evento asiatico, dedicato alle categorie di contorno, il pilota britannico in forza a Prema ha trionfato nella gara finale, dopo aver vinto anche la gara di qualificazione e aver ottenuto la pole-position in qualifica. Con lui sul podio anche Charles Leong Hon Chio e Rashid Al Dhaheri.

Lindblad, dominio incontrastato

Era chiaramente uno dei favoriti annunciati, ma non si pensava ad un’affermazione così “liscia”. Il pilota inglese di scuola Red Bull è stato autore di un weekend quasi perfetto, vincendo l’evento dedicato alle Formula 4 del GP di Macao. “Quasi” perfetto perché l’unica pecca è stata nelle prove libere, quando è andato a muro alla curva Lisboa: Lindblad non si è fatto condizionare e, anzi, probabilmente questo ha contribuito a dargli la carica.

In qualifica ha ottenuto una clamorosa pole davanti a Freddie Slater, partendo al palo nella gara di qualificazione. Gara condizionata dalla pioggia, e che per questo motivo è partita dietro la Safety Car: gli otto giri hanno visto diverse interruzioni, con molti piloti usciti per le condizioni proibitive della pista. Lindblad non ha invece fatto neanche una sbavatura, vincendo e conquistando la partenza al palo per la gara principale.

Qui, con partenza regolare, è stato bravo nelle prime fasi a difendersi da Slater, finché questo non ha improvvisamente rallentato per poi finire in fondo al gruppo. È ripartito con un buon ritmo, quindi forse si è trattato di un errore in un cambio marcia, o magari un calo di potenza istantaneo. In ogni caso, a quel punto Lindblad si è trovato da solo al comando, mantenendo la testa fino alla fine, arrivata sotto la Safety Car. L’inglese con la vittoria nel GP di Macao conclude al meglio una stagione non facilissima, in cui ha concluso terzo nella Formula 4 italiana perdendo una leadership che sembrava quasi incontrastata. Lindblad il prossimo anno correrà in Formula 3, sempre con la Prema.

Secondo ha chiuso Charles Leong Hon Chio, pilota locale di Prema. Il macaense aveva vinto le edizioni del 2020 e del 2021, e aveva chiuso terzo nel 2022, nelle tre edizioni condizionate dalla pandemia. Questo è quindi il quarto podio consecutivo a Macao, un risultato sicuramente di grande prestigio. Terzo Rashid Al Dhaheri con la terza Prema, con il team veneto che chiude un’ottima tripletta. Sarebbe potuto essere un poker, ma Slater, come detto, ha chiuso solo nono dopo quel rallentamento improvviso nel tratto delle Esse. Giù dal podio Jack Beeton, primo dei piloti non Prema.

Il tracciato non ha fatto sconti a nessuno, e ci sono stati diversi piloti che hanno avuto dei problemi. Hadrien David ha avuto un incidente nella prima gara, mentre in gara 2 sono uscite Miki Koyama e Bianca Bustamante per un contatto. Chi però ha avuto un weekend horribilis è stato decisamente Martinius Stenshorne, a muro sia in qualifica che in gara 2, mentre nella prima è stato fermato da un problema tecnico.

Di seguito, ecco la classifica finale del round della Formula 4 del GP di Macao.

La settimana prossima scenderà in pista la Formula 3, per quello che sarà il vero GP di Macao. Il programma inizierà già giovedì notte, e proseguirà fino a domenica mattina.

Alfredo Cirelli