Thomas Felming, Alex Sartingen e Martinus Richter si dividono il bottino nelle Finali Mondiali Ferrari 2023, evento appena concluso nella spettacolare location del Mugello. La battaglia non è mancata al termine di un fine settimana all’insegna del marchio di Maranello, reduce da un anno speciale con l’affermazione nella classe regina della 24h Le Mans.

Finali Mondiali Ferrari Mugello Trofeo Pirelli: Felming vince su Donno

Thomas Felming (HR Owen – FF Corse #73) ed Eliseo Donno (Radicci-Automobili #19) hanno mantenuto nell’ordine la prima e la seconda posizione allo spegnimento dei semafori. La battaglia è subito entrata nel vivo, una serie di incidenti si è scatenata nel primo settore della pista.

La direzione gara è stata obbligata ad inserire la Safety Car per pulire la pista e successivamente anche la bandiera rossa. Tre incidenti hanno bloccato l’azione in pista, Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest #86), Dylan Medler (The Collection #215), Roberto Perrina (Ferrari of Seattle #255), Yudai Uchida (Rosso Scuderia #2) e Brian Cook (Ferrari of Seattle #203) hanno dovuto prematuramente arrendersi.

Dopo la ripartenza, ed una seconda Safety Car per un contatto alla ‘Bucine’ tra Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg #9) e Lucky Khera (Graypaul Birmingham #24), la Finale Mondiale è ripartita con Donno che ha provato in ogni modo a mettere pressione alla 488 Challenge #73 di Felming.

Il portacolori del HR Owen – FF Corse, dopo una nuova neutralizzazione per un problema da parte di Michael Porter (Ferrari of Seattle #222) dopo un contatto nel primo settore, ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi imponendosi davanti a Donno.

Il britannico Felming, al primo anno d’azione con le ruote coperte, ha meritatamente vinto la Finale Mondiale Trofeo Pirelli davanti all’italiano ed al tedesco Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport #5). Quarto posto per Smymon Ladniak (Gohm Scuderia GT #21) davanti a Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing #1), quinto overall e primo nella speciale classifica Trofeo Pirelli Am.

Finali Mondiali Ferrari Mugello Coppa Shell: Krichmayr regala il titolo a Sartingen

Alex Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing #178) è stato protagonista di una partenza stellare. Il tedesco si è portato subito in scia di Ernst Krichmayr (Gohm – Baron Motorsport #109), autore della pole-position che non ha avuto particolari problemi a fronteggiare l’ipotetico assalto da parte di Manuela Gostner (CDP – MP Racing #193) e Thomas Gostner (CDP – MP Racing #161).

Dopo una breve Safety Car, chiamata per rimuovere dalla ghiaia di curva 7 la 488 Challenge #116 di Kanji Yagura (Cornes Osaka #116), l’austriaco Krichmayr ha tentato di fare selezione nell’impegnativa pista toscana, una missione non semplice.

Il #109 dello schieramento ha allungato con una relativa facilità su Sartingen, decisamente più competitivo di Manuela e Thomas Gostner. Come da pronostico la coppia altoatesina ha dovuto arrendersi Christian Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo #183), in rimonta dopo un avvio non perfetto.

Gli ultimi giri sono stati particolarmente interessanti con una doppia lotta nella Top3. Ernst Krichmayr ha dovuto vedersela contro Alex Sartingen, limitato nei tre giri conclusivi in seguito ad un problema prima di curva 1 per Christian Kinch (Gohm Herter Racing #108).

Il #178 dello schieramento è stato in ogni caso eletto campione dopo la Finale Mondiale per quanto riguarda la Coppa Shell in seguito una sanzione di cinque secondi inflitta a Krichmayr per un contatto avuto in gara.

David Voronin (Foreign Cars Italia #377) ha quindi ereditato la seconda piazza, presente davanti a Fons Scheltema (Kessel Racing #177), Thomas Loefflad (Gohm – Scuderia GT #152) e Sureel Choksi (Ferrari of Denver #373).

Finali Mondiali Ferrari Mugello Coppa Shell AM: Richter domina la scena

Martinus Richter (MERTEL Motorsport #111) ha provato a fare selezione sino dalla partenza, Josef Schumacher (Eberlein Automobile #188) si è portato approfittando di una piccola indecisione da parte Stefano Marazzi (Rossocorsa #107).

L’italiano è presto tornato in seconda piazza inseguito da Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car #101). Dopo una breve Safety Car, chiamata per spostare la 488 Challenge #301 di Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), la sfida per il titolo si è infiammata con Marazzi all’attacco della leadership.

Un vero attacco non è però mai arrivato da parte del #107 che ha dovuto accontentarsi del secondo posto alle spalle del tedesco di MERTEL Motorsport #111. Richter ha portato a casa il titolo nelle Finali Mondiali Coppa Shell AM, padrone indiscusso dell’evento nonostante una nuova Safety Car nel finale per spostare la Rossa di Yansheng Liang (CTF Group China #169), out all’uscita della ‘Bucine’. Seconda piazza per Marassi, terzo per Scudieri davanti al già citato Schumacher ed a Bruce Cleveland (Ferrari Silicon Valley #358).

499P Modificata, un mostro per pochi svelato alle Finali Mondiali Ferrari del Mugello

Oltre alla presentazione della 296 Challenge, Ferrari ha mostrato anche la Ferrari 499P Modificata, una spettacolare hypercar da track-day per pochi. Le prestazioni sono impressionanti, l’auto prende significativa influenza da parte della vettura che si sta contendendo il FIA World Endurance Championship.

La potenza è di 640 kW (870 HP) comprensivi di 120 kW extra azionabili mediante “push-to-pass”, non vi sono le regolazioni del ‘Balance of Performance’ che deve rispettare la 499P originale. Il prototipo monterà pneumatici sviluppati appositamente da Pirelli, il controllo di trazione è stato apportato su tutte le ruote.

A partire dal 2024 l’offerta del dipartimento Corse Clienti si arricchirà con il programma “Sport Prototipi Clienti”. I facoltosi fortunati potranno contare sull’assistenza completa di Ferrari per quanto riguarda la manutenzione della vettura e il supporto per l’utilizzo in pista in eventi dedicati.

A true legend is never over: meet the #Ferrari499PModificata 🤩 The new track model for non competitive use is a substantially modified version of the 499P that triumphed in the Centenary edition of the #LeMans24 and aims to set a new benchmark for track driving thrills. pic.twitter.com/5m2jZyEwtm — Ferrari Races (@FerrariRaces) October 29, 2023

Cuore Rosso al Mugello

Nella giornata odierna, dopo la disputa delle Finali Mondiali, vi è stato il tradizionale show del costruttore di Maranello. Alcune delle auto più iconiche di F1 ed ovviamente anche la 499P hanno girato tra i saliscendi del Mugello, ‘casa della Ferrari’ che nel 2024 cederà l’ambita manifestazione delle Finali Mondiali ad Imola.

Presenti ovviamente tutti i piloti ufficiali ad eccezione dei due uomini impegnati nel Mondiale di F1 in quel di Mexico City. Il pubblico toscano ha celebrato il successo di giugno nella leggendaria 24h Le Mans, impresa ottenuta a 58 anni di distanza dall’ultima volta.

La prossima edizione delle Finali Mondiali Ferrari si svolgerà nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 16 al 20 ottobre 2024. Si tratta di un ritorno, a due anni di distanza, dall’ultima apparizione: il circuito emiliano-romagnolo, infatti, era stato teatro delle Finali Mondiali nel 2022 ed aveva segnato la prima uscita pubblica della 499P.

Luca Pellegrini