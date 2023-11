Raffaele Marciello vince la Qualifying Race per quanto riguarda la FIA GT World Cup 2023 in quel di Macao. Lo pilota Mercedes ottiene la prima posizione per la prestigiosa prova di domani, lo svizzero scatterà davanti a Maro Engel (Mercedes) ed Edoardo Mortara (Audi).

FIA GT World Cup, Qualifying Race: Lello resta davanti al via

Raffaele Marciello (Mercedes-AMG Team Landgraf #48) ha tenuto con forza la leadership nei primi metri davanti a Maro Engel (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77), abile a beffare dal via alla frenata della Lisboa l’Audi #40 di Edoardo Mortara.

Il gruppo è passato indenne alle prime quattro pieghe prima di un incidente che ha visto protagonisti Thomas Preining (HubAuto Racing Porsche #27) e Matteo Cairoli (ABSOLUTE RACING Porsche #120). L’austriaco ed il nostro connazionale hanno alzato prematuramente bandiera bianca, un vero peccato dopo pochi secondi.

Lello tiene testa ad Engel

La ripartenza ha visto Marciello leader davanti ad Engel, Mortara, Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91), Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #11) e Daniel Serra (Harmony Racing Ferrari #51). ‘Lello’ ha tenuto a bada il tedesco, mentre Jucadella ha provato in ogni modo a beffare Mortara alla ‘Lisboa’.

La missione non è riuscita per il nuovo pilota ufficiale di Corvette Racing, in difficoltà dopo una toccata contro le barriere. Farfus ha approfittato per passare in quarta piazza, presente davanti alla Rossa 296 GT3 di Serra ed alla BMW M4 GT3 di Sheldon van der Linde.

A 5 giri dalla fine la Safety Car è tornata protagonista in seguito ad un importante impatto contro le barriere da parte di Adderly Cheun Yue Fong (Uno Racing Team Audi #50). L’uscita dalla ‘Mandarin’ ha tradito il pilota asiatico, il contatto contro il muro di protezione è stato invitabile.

La Qualifying Race della FIA GT World Cup in quel di Macao è stata successivamente sospesa visti i tanti detriti in pista. Il gruppo è tornato nella corsia dei box, una breve pausa ha preceduto gli ultimi due giri.

Marciello resiste nei due giri finali e vince su Engel

Marciello ha confermato la propria leadership nei due giri finali, l’ex vincitore della 24h di Spa ha retto la pressione di Engel che non ha preso particolari rischi. I due condivideranno domani la prima fila dello schieramento nella Main Race, Mortara scatterà terzo davanti a Farfus, Sheldon van der Linde e Serra.

7ma posizione per Laurens Vanthoor (TORO Racing Porsche #99) davanti a Christopher Haase (Audi Sport Asia Team Absolute #41), Daniel Juncadella ed Earl Bamber (D2 Racing Team Porsche #22). Il neozelandese è riuscito a concludere in Top10 nonostante un deciso assalto da parte di Alessio Picariello ( Luanzhou International Circuit Porsche #15).

Domani l’imperdibile Main Race che eleggerà il vincitore della FIA GT World Cup. Saranno 16 i giri previsti contro i 12 che si sono disputati quest’oggi, antipasto di quanto potremmo vivere domani tra i muretti del mitico Guia Circuit.

Luca Pellegrini