Raffaele Marciello trionfa a Macao imponendosi per la seconda volta in carriera nella FIA GT World Cup. Lo svizzero saluta Mercedes con un fine settimana da incorniciare, il 28enne vince davanti all’Audi di Edoardo Mortara ed alla BMW di Augusto Farfus.

FIA GT World Cup, Mercedes contro tutti

Raffaele Marciello (Mercedes-AMG Team Landgraf #48) ha mantenuto al via la prima piazza respingendo al meglio Maro Engel (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77), mentre Sheldon van der Linde (TEAM WRT BMW #31) balzava quarto a discapito della BMW M4 GT3 #11 di Augusto Farfus. Il brasiliano è strato tradito da una partenza non perfetta, l’ex vincitore della FIA GT World Cup ha ceduto il passo anche al connazionale Daniel Serra ( Harmony Racing Ferrari #51).

‘Lello’ ha provato a fare selezione su Engel ed Edoardo Mortara (Audi Sport Asia Team Absolute #40), una missione non scontata. I primi tre classificati della graduatoria overall dopo la sfida di ieri hanno mantenuto le proprie posizioni, fatto non banale nei primi concitati minuti d’azione.

Tutto è stato rimesso in discussione a 9 giri dalla conclusione in seguito ad un problema alla ‘Lisboa’ da parte di Weian Chen (Harmony Racing Ferrari #52). L’intervento della Safety Car è stato inevitabile, una chance incredibile per Engel al fine di attaccare Marciello.

Marciello davanti contro tutti, out Engel

La FIA GT World Cup è ripresa e si è decisa a 7 giri dalla conclusione con una perfetta ripartenza di ‘Lello’. Lo svizzero ha preso il largo sfruttando un problema da parte di Engel e l’impossibilità di Mortara e S. van der Linde di scavalcare il tedesco prima della linea del traguardo.

L’AMG GT3 #48 ha salutato la compagnia, Mortara ha sfidato l’ex campione DTM per il secondo posto overall. Il sudafricano, al debutto tra i muretti del Guia Circuit, ha minacciato più volte l’auto #40 prima di entrare in pit lane per un problema tecnico.

Mortara ha quindi dovuto subire il deciso recupero di Farfus, mai veramente in grado di impensierire l’elvetico. La coppia ha concluso in seconda ed in terza piazza con un netto ritardo nei confronti di Marciello, prima pilota di sempre a vincere per due volte la FIA GT World Cup in quel di Macau.

Quarto posto finale per Serra con Ferrari davanti a Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91), Laurens Vanthoor (TORO Racing Porsche #99), Christopher Haase ( Audi Sport Asia Team Absolute #41), Alessio Picariello (Luanzhou International Circuit Porsche #15), Kevin Estre (HubAuto Racing Porsche #28) ed Earl Bamber (D2 Racing Team Porsche #22).

Bandiera a scacchi sulla carriera di Marciello con Mercedes dopo sette anni, lo svizzero si prepara per una nuova sfida. L’appuntamento con la FIA GT World Cup, invece, è previsto per la prossima stagione, uno degli eventi più affascinanti dell’intero calendario.

Luca Pellegrini