Mediaset si assicura l’esclusiva per quanto riguarda la stagione 2023/2024 di Formula E. Niente condivisione con Sky, dunque, che abbandona dopo un triennio il mondiale elettrico.

Mediaset e la Formula E

La televisione del Biscione aveva ottenuto i diritti televisivi della Formula E già a partire dalla stagione 2018/2019. In precedenza questi erano in possesso della RAI. Fino al 2020 li condivideva con Eurosport, mentre dal 2021, quando la serie è diventata un Campionato del Mondo FIA, c’era stata la coabitazione con Sky per tre anni. La pay tv, che aveva un contratto di tre anni, non ha rinnovato il proprio impegno per quanto riguarda il prossimo triennio. La Formula E sarà quindi trasmessa soltanto in chiaro la prossima stagione, che scatterà il 13 gennaio a Città del Messico. Nel comunicato non è specificato quale sarà la squadra di commento. Le gare saranno trasmesse su Italia 1 e sul Canale 20, oltre che in streaming su Sportmediaset.it.

Secondo la delibera 131/12/CONS dell’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le gare di Formula E disputate in Italia (prima Roma, dal 2024 Misano) devono essere trasmesse in chiaro in quanto “Eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico“. Tra queste vi rientrano anche, oltre ad eventi politici (il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica) religiosi (la Via Crucis del Papa del Venerdì Santo) o di altri sport (Olimpiadi, Mondiali e Europei di calcio, ad esempio), eventi motoristici come i GP di F1 disputati in Italia e quelli di MotoGP. Mediaset si è quindi assicurata i diritti per tutto il campionato, rispettando così la normativa.

Aarti Dabas, Chief Media Officer della Formula E: “Mediaset è un partner di lunga data, grande sostenitore della Formula E, e siamo lieti di estendere la nostra partnership. I fan della Formula E in Italia dalla prossima stagione avranno più gare in diretta su Italia 1, incluso l’attesissimo doppio Gran Premio di Misano, e un nuovo team di piloti Maserati MSG Racing. Il rapporto con Mediaset è una testimonianza del crescente appeal di uno sport motoristico unico e divertente. Appuntamento alla prima gara a Città del Messico tra un paio di settimane”.

Alfredo Cirelli