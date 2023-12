Mediaset conferma l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in chiaro della stagione 2023/2024 di Formula E. La stagione inizierà il prossimo 13 Gennaio a Città del Messico e si articolerà su un totale di 17 appuntamenti, tra cui il doppio round in programma a Misano nel mese di Aprile.

Mediaset e la Formula E

La televisione del Biscione aveva ottenuto i diritti televisivi della Formula E già a partire dalla stagione 2018/2019. In precedenza questi erano in possesso della RAI. Fino al 2020 li condivideva con Eurosport, mentre dal 2021, quando la serie è diventata un Campionato del Mondo FIA, è iniziata la coabitazione con Sky. A tal proposito, si attendono ancora dalla pay tv delle comunicazioni per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. Nel comunicato non è specificato quale sarà la squadra di commento. Le gare saranno trasmesse su Italia 1 e sul Canale 20, oltre che in streaming su Sportmediaset.it.

Secondo la delibera 131/12/CONS dell’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le gare di Formula E disputate in Italia (prima Roma, dal 2024 Misano) devono essere trasmesse in chiaro in quanto “Eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico“. Tra queste vi rientrano anche, oltre ad eventi politici (il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica) religiosi (la Via Crucis del Papa del Venerdì Santo) o di altri sport (Olimpiadi, Mondiali e Europei di calcio, ad esempio), eventi motoristici come i GP di F1 disputati in Italia e quelli di MotoGP. Mediaset si è quindi assicurata i diritti in chiaro per tutto il campionato, rispettando così la normativa.

Le dichiarazioni

Aarti Dabas, Chief Media Officer della Formula E: “Mediaset è un partner di lunga data, grande sostenitore della Formula E, e siamo lieti di estendere la nostra partnership. I fan della Formula E in Italia dalla prossima stagione avranno più gare in diretta su Italia 1, incluso l’attesissimo doppio Gran Premio di Misano, e un nuovo team di piloti Maserati MSG Racing. Il rapporto con Mediaset è una testimonianza del crescente appeal di uno sport motoristico unico e divertente. Appuntamento alla prima gara a Città del Messico tra un paio di settimane”.

Alfredo Cirelli