Con la giornata di oggi si sono conclusi i test pre-stagionali di FIA F3 effettuati presso il Bahrain International Circuit. Luke Browning, in mattinata, registra ancora una volta il miglior tempo, mentre nel turno pomeridiano è da evidenziare l’ottima prestazione di Dino Beganovic.

Sessione mattutina

Sin dalla mattina i tempi registrati sono stati più bassi delle giornate precedenti, tanto che Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) è stato ancora una volta il più competitivo in 1:46.566. Il crono in questione è il record della tre giorni di test pre-stagionali di F3, prestazione migliore rispetto al 1:47.055 valso la pole position lo scorso anno a Gabriele Minì. Oltre al britannico della Williams Academy, altri tre piloti hanno registrato un tempo inferiore al primato del siciliano: Nikola Tsolov (Art Grand Prix) – secondo a +2 decimi – Max Esterson (Jenzer Motorsport) e Martinius Stenshorne (Hitech Pulse-Eight).

Chiude la top 5 Noel León (Van Amersfoort Racing), suo il tempo migliore nel day-1. Laurens Van Hoepen (Art Grand Prix) col sesto tempo precede i tre piloti del team Trident Motorsport. Il migliore della compagine tricolore è Sami Meguetounif che per la prima volta precede il più esperto Leonardo Fornaroli e Santiago Ramos. Chiude la prima metà dello schieramento Alex Dunne (MP Motorsport) con quasi un secondo dalla vetta.

Mentre Fornaroli è in top 10, per trovare l’altro italiano in categoria – Gabriele Minì – dobbiamo scendere alla diciannovesima posizione. Il poleman dello scorso anno si è collocato anche alle spalle del compagno di box Dino Beganovic, svedese membro della Ferrari Driver Academy che si è classificato 16mo.

Sessione pomeridiana

Il pomeriggio prosegue il trend positivo di Dino Beganovic che registra il miglior tempo di sessione in 1:48.285. Tempi da top 5 anche per gli altri piloti Prema Racing, dopo due sessioni da basse posizioni: Minì e Lindblad hanno concluso in quarta e quinta posizione alle spalle del già citato Browning e di Noel León, presente in seconda piazza.

Una top 10 che vede la spartizione delle altre posizioni tra Campos Racing, Van Amersfoort Racing e Hitech Pulse-Eight. Col sesto e ottavo tempo troviamo i piloti del team spagnolo Boya e Goethe, mentre è da segnalare la 7ma piazza per Stenshorne.

Menzione anche per Sophia Floersch (Van Amersfoort Racing), 10ma per la prima volta in tre giorni e Nikita Bedrin, unico del team PHM AIX Racing ad inserirsi nella prima parte della graduatoria. Differente lavoro, invece, per Fornaroli, 20mo nell’ultima sessione dell’anno prima del via del campionato.

Sono così conclusi i test pre-stagionali di F3 in Bahrain. Rivedremo i protagonisti tutti in pista sempre sul circuito di Sakhir in occasione del primo gran premio di F1 della stagione, previsto nel primo week-end di marzo.

Anna Botton