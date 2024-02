Dopo una giornata piovosa che ha ostacolato il lavoro di team e piloti, il secondo giorno di test pre-stagionali di FIA F3 in Bahrain ha visto Charlie Würz e Luke Browning come piloti più veloci.

Test Bahrain, day-2: Wurz davanti al mattino

L’austriaco Charlie Wurz (Jenzer Motorsport) con 1:46.963 ha segnato il miglior tempo a poco più di mezz’ora dalla fine staccando lo spagnolo Mari Boya (Campos Racing) per solo 1 millesimo. Segue a +3 decimi dalla vetta il nostro Gabriele Mini, il migliore tra i protagonisti presenti con PREMA

Würz, con la sua monoposto numero #17, conferma lo stato di forma di Jenzer Motorsport che posiziona tutti i piloti nella prima metà di classifica: oltre al leader, segnaliamo in merito le prestazioni di Matias Zagazeta e Max Esterson, rispettivamente presenti in nona e quattordicesima posizione. Minì, nel frattempo, si conferma il pilota più veloce del team Prema Racing. Più attardati nella prima uscita in pista da parte di Dino Beganovic e Arvid Lindblad, rispettivamente presenti in 12ma e 13ma piazza.

Quarto tempo in mattinata per Oliver Goethe (Campos Racing), presente davanti a Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) e Leonardo Fornaroli. Buona prestazione per il portacolori di Trident Motorsport, abile a precedere Nikola Tsolov (ART Grand Prix) ed il teammate Santiago Ramos.

Menzione d’onore, invece, per il messicano Noel León, il migliore nel day-1 con i colori di Van Amersfoort Racing. Problemi, invece, per Sebastián Montoya (Campos Racing), presente in pista per pochi minuti.

Test Bahrain, day-2: Browning risponde presente nel pomeriggio

Luke Browning nel pomeriggio è stato il migliore con il tempo di 1:46.819. Best lap del day-2 per il britannico vincitore dell’ultima edizione del Macau GP, presente nella stagione 2024 di FIA F3 con i colori di Hitech Pulse-Eight.

Alex Dunne e Tim Tramnitz seguono nell’ordine con i colori di MP Motorsport, la coppia ha preceduto Nikita Bedrin (PHM AIX Racing). Primi giri in F3 anche per il russo che corre di licenza italiana, assoluto protagonista nelle prove che quest’anno ha disputato in F4 UAE.

Quinto posto per il già citato Wurz, presente con un piccolo scarto nei confronti di Boya, Tsolov ed il campione di F4 Italiana Kacper Sztuka. Il polacco è chiamato ad una nuova importante sfida, un ingresso diretto in FIA F3 senza passare dalla Formula Regional come fatto da molti altri piloti.

Leggermente più attardati, invece, gli italiani con Minì e Fornaroli presenti in 14ma ed in 28ma piazza. Distante anche la tedesca Sophia Floersch, atleta che si quest’anno proverà a confermare quanto fatto nel 2023.

Domani la F3 vivrà le ultime due sessioni di test pre-stagionali in Bahrain, sei ore per avere più dati possibile in vista della stagione imminente che scatterà nuovamente nel deserto di Manama nel week-end del 2 marzo. Come sempre è possibile seguire l’attività in pista grazie al livetiming presente sul sito.

Anna Botton