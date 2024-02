La pioggia caduta a sorpresa nella mattinata di Sakhir ha lasciato spazio a condizioni migliori nel pomeriggio, che hanno permesso ai piloti di segnare già tempi record. Noel Leon è il più veloce della giornata di test in Bahrain davanti a Goethe e Tramitz. Quinto tempo per Gabriele Minì appena davanti a Leonardo Fornaroli.

Leon leader nel pomeriggio del Bahrain dopo la pioggia

Poca azione in mattinata con solo diciassette i piloti a far segnare un crono, riferimenti comunque poco significativi. Alex Dunne ha preceduto Oliver Goethe per una manciata di millesimi, terzo Tim Tramitz. Cinque giri per Gabriele Minì, il migliore in 2:00.104 valevole per il quinto tempo della sessione, ottavo Fornaroli.

Le condizioni migliorano nel pomeriggio con i piloti che si sono espressi già su un livello altissimo, con tempi vicini ai migliori riferimenti della sessione test dello scorso anno e al di sotto del tempo pole 2023. Il messicano Noel Leon, sul finale della sessione, ha segnato un ottimo 1:46.657, qualche millesimo più veloce di Goethe. Molti rookie già nelle posizioni di vertice, è il caso di Tim Tramitz che segna il terzo tempo 1:46.828.

Bene Minì e Fornaroli

In quarta posizione troviamo Santiago Ramos a bordo di una delle vetture Trident davanti al nostro Gabriele Minì. Il pilota siculo ha ottenuto un 1:46.942 come miglior riferimento, rimanendo a lungo leader della sessione. Alle sue spalle l’altro italiano in pista, Leonardo Fornaroli, più lento di qualche millesimo.

In settima posizione si classifica Dino Beganovic, pronto a iniziare il suo secondo anno nella categoria, davanti a Sami Meguetonif, Sophia Floersch e Nikola Tsolov, che chiude i primi dieci. La sessione è stata stoppata da una bandiera rossa nei minuti finali, non permettendo a tutti i protagonisti di montare gomma nuova nel momento migliore della pista.

Arvid Lindblad, reduce dall’esperienza nel campionato Formula Regional Middle East chiude sedicesimo, due posizioni davanti a Nikita Bedrin, uno dei grandi protagonisti dell’attuale F4 UAE. Più distante Martinius Stenshorne, ventiseiesimo, uno dei grandi attesi dopo l’ottima prova lo scorso anno nella FRECA. Chiude i suoi primi test ufficiali nella categoria in ventesima posizione Kacper Sztuka, vincitore dell’ultimo campionato F4 Italia. Domani piloti ancora in pista per altre due sessioni di test.

Samuele Fassino