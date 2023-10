È passato poco più di un mese dalla fine della stagione di F3 e già si torna in pista a Jerez per i test post-stagionali. Tra volti noti, esordi, novità e certezze, ecco tutto quello che c’è da sapere.

In data 5 e 6 ottobre, le squadre cercheranno di consolidare le conoscenze acquisite durante l’anno e di iniziare i preparativi per la prossima stagione. I test che la F3 disputerà a Jerez saranno infatti la prima occasione per raccogliere informazioni e dati in vista di Macao – chi vi parteciperà – e del 2024. Il tutto con la mescola dura messa a disposizione da Pirelli.

Piloti: tra novità e certezze

Saranno 13 i piloti che tornano in pista dopo aver partecipato alla stagione 2023 di F3. Oltre al campione in carica Gabriel Bortoleto, che la prossima stagione sarà di diritto in F2, ci saranno altre assenze illustri: Paul Aron, Zak O’Sullivan e Franco Colapinto.

Tornando ai presenti, Prema Racing, Trident, Hitech Pulse-Eight e Van Amersfoort Racing riporteranno almeno un proprio pilota del 2023. Dino Beganovic, Leonardo Fornaroli, Luke Browning e Tommy Smith guidano ciascuno per le rispettive squadre dalla stagione di F3. Sei squadre, invece, avranno una formazione completamente nuova.

Diversi piloti tornano con squadre differenti. Per Sebastián Montoya e Gabriele Minì sarà un ritorno: il primo farà il test per Campos – team con cui aveva debuttato nel 2022 a Zandvoort – mentre l’italiano per Prema. Sophia Floersch, reduce da una stagione positiva considerando le prestazioni del team, sarà alla guida di una monoposto più competitiva: farà parte della formazione di Van Amersfoort Racing. Gli altri che saranno in un altro team sono Mari Boya, Oliver Gray, Christian Mansell, Oliver Goethe, Joshua Dufek e Taylor Barnard. Ritorno in categoria per Max Esterson, il quale aveva corso con Rodin Carlin nel corso dell’anno.

Ecco la lista completa dei piloti che scenderanno in pista durante i test F3 a Jerez:

DRIVER LICENCE TEAM 1 Dino Beganovic SWE PREMA Racing 2 Arvid Lindblad GBR PREMA Racing 3 Gabriele Minì ITA PREMA Racing 4 Leonardo Fornaroli ITA Trident 5 Sami Meguetounif FRA Trident 6 Santiago Ramos MEX Trident 7 Oliver Gray GBR ART Grand Prix 8 Christian Mansell AUS ART Grand Prix 9 Laurens van Hoepen NLD ART Grand Prix 10 Tim Tramnitz DEU MP Motorsport 11 Emerson Fittipaldi BRA MP Motorsport 12 Hadrien David FRA MP Motorsport 14 Martinius Stenshorne NOR Hitech Pulse-Eight 15 Cian Shields GBR Hitech Pulse-Eight 16 Luke Browning GBR Hitech Pulse-Eight 17 Noel Leon MEX Van Amersfoort Racing 18 Sophia Floersch DEU Van Amersfoort Racing 19 Tommy Smith AUS Van Amersfoort Racing 20 Zane Maloney BRB Rodin Carlin 21 Callum Voisin GBR Rodin Carlin 22 Ugo Ugochuckwu USA Rodin Carlin 23 Oliver Goethe DEU Campos Racing 24 Sebastián Montoya COL Campos Racing 25 Mari Boya ESP Campos Racing 26 Max Esterson USA Jenzer Motorsport 27 Charlie Wurz AUT Jenzer Motorsport 28 Matias Zagazeta PER Jenzer Motorsport 29 Taylor Barnard GBR PHM Racing 30 Joshua Dufek CHE PHM Racing 31 Tasanapol Inthraphuvasak THA PHM Racing

Orari

La sessione mattutina giovedì inizierà alle 9:00 ora locale (GMT +2) e durerà fino alle 12:00, mentre la sessione pomeridiana durerà dalle 14:00 alle 17:00. Le sessioni di venerdì avranno gli stessi orari del mattino, ma inizieranno e termineranno un’ora prima nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 16:00 ora locale.

Anna Botton