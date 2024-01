Il campione di F4 Italiana Kacper Sztuka è l’ultimo dei piloti annunciati che competeranno nella stagione 2024 di FIA F3. Il polacco debutterà con il team MP Motorsport insieme al tedesco Tim Tramnitz, mentre l’americano Max Esterson esordirà con i colori di Jenzer Motorsport.

Sztuka, grande salto da campione

Dopo aver conquistato il titolo in F4 Italiana a Vallelunga con nove vittorie, 12 podi, otto pole ed altrettanti giri veloci, Sztuka si appresta a fare il grande salto di categoria. Il neo membro del Red Bull Junior Team ha subito registrato tempi molto interessanti in occasione dei test post-stagionali dello scorso anno in quel di Imola.

Top12 nella graduatoria combinata per il promettente polacco che quindi non passerà dalla Formula Regional Europe nella lunga strada verso la F1. Il 17enne ha affermato in una nota: “Il team ha una lunga esperienza nella serie e mi aiuterà nel passaggio dalla F4 alla F3. Sarà una sfida enorme, ma sono pronto per questo compito sin da subito“.

Insieme a lui nel team MP Motorsport Tim Tramnitz, promosso dalla Formula Regional European Championship by Alpine dopo aver chiuso al terzo posto. Nuova esperienza anche per il tedesco, sconfitto nella classifica assoluta da Martinius Stenshorne e dal nostro Andrea Kimi Antonelli.

Un americano in Jenzer Motorsport

Anche Jenzer Motorsport inserisce in squadra un altro rookie, stiamo parlando di Max Esterson. Al quarto anno completo negli sport motoristici – fino al 2020 era infatti protagonista del noto simulatore statunitense iRacing – arriva dal campionato britannico GB3 con un acuto all’attivo.

“È un grande passo avanti per me, con più potenza, deportanza ed una vettura più pesante, ma sento di essermi integrato bene“. L’americano ha partecipato ai test post-stagionali oltre al Macau GP (FIA F3 World Cup), evento che abbiamo commentato lo scorso novembre.

Piloti F3 2024

Nell’attesa che PHM AIX Racing annunci la sua line-up, ecco i piloti che competeranno in F3 nel 2024:

Prema Racing: Dino Beganovic, Gabriele Mini, Arvid Lindblad

Trident: Leonardo Fornaroli, Sami Meguetounif, Santiago Ramos

MP Motorsport: Tim Tramnitz, Kacper Sztuka

Campos Racing: Oliver Goethe, Mari Boya, sebastian Montoya

Van Amersfoort Racing: Tommy Smith, Noel Leon, Sophia Floersch

PHM AIX Racing: TBA

Hitech Pulse-Eight: Luke Browning, Martinius Stenshorne, Cian Shields

Art Grand Prix: Christian Mansell,

Rodin Motorsport: Callum Voisin, Joseph Loake

Jenzer Motorsport: Matias Zagazeta, Max Esterson

Anna Botton