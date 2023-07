Pista fredda, asciutta, ma atmosfera molto calda a Spielberg, dove Zak O’Sullivan ha vinto la Feature Race, chiudendo in bellezza il weekend in Austria di F3. Podio completato da Gabriel Bortoleto che si riconferma leader assoluto, e Caio Collet. Gara breve per Gabriele Minì, con invece rimonte importanti per Leonardo Fornaroli e Sophia Floersch, per la prima volta a punti.

Sorprese fino alle ultime curve

Il breve circuito del Red Bull Ring ci ha regalato moltissime emozioni, rendendo la Feature Race di F3 una delle gare più combattute e ricche di colpi di scena della stagione tra contatti, sorpassi e track limits. A conquistarla è O’Sullivan che, partito sesto, a metà gara ha iniziato a conquistare posizioni fino a prendersi la testa della corsa al giro 15. Dietro di lui, Bortoleto che ha tratto vantaggio dall’esito della gara per estendere il suo vantaggio in classifica. Bravo a difendere in partenza la terza posizione messa a rischio da Aron, il brasiliano per pochi giri aveva anche agguantato la testa della corsa sorpassando Beganovic al giro 12.

Il terzo gradino del podio l’ha acciuffato Collet all’ultimo giro. In quinta posizione è stato spettatore della battaglia per il podio tra Montoya e Colapinto, con il primo uscito di pista dopo una gara incredibile e aggressiva che dalla quindicesima piazza l’aveva portato in quarta posizione – salvo poi concludere decimo. Colapinto, con questa lotta, ha perso terreno oltre che la posizione: tre posizioni guadagnate per lui.

Beganovic giù dal podio

Dobbiamo scendere al quinto posto per trovare Beganovic. Il pilota Prema, dopo aver conquistato la testa della corsa nei primi giri, già ad un terzo di gara ha patito degrado gomme nonostante sia una pista poco abrasiva tanto che la strategia non prevedeva pit stop. Ciò lo ha portato in pochi giri a scivolare in sesta posizione, recuperandone una all’ultimo giro.

Edgar si è reso protagonista di un’altra straordinaria rimonta conquistando il sesto posto davanti a Mansell e Barter. Risultato importante per Sophia Floersch che ha riportato una donna in top 10 dopo Tatiana Calderon. Partita ventesima, grazie a una rimonta effettuata con sorpassi e il saper sfruttare le occasioni presentatesi, la giovane pilota del team PHM ottiene la nona posizione conquistando così i primi punti in stagione sia per lei che per il team. A chiudere la top 10 è stato invece Sebastian Montoya.

Fuori dai riflettori a fine corsa alcuni dei protagonisti. Minì, che prospettava una rimonta verso le prime posizioni, è uscito di scena al primo giro. Fuori invece dalla zona punti Fornaroli, Aron e Saucy. Se l’italiano ha comunque rimontato dall’ultima posizione, lo stesso non si può dire per i due piloti partiti dalle prime file. Il poleman e il vincitore della Sprint Race al giro 11 sono entrati in contatto in curva 3: entrambi con le vetture danneggiate, sono stati costretti a tornare ai box vedendo così sfumarsi la possibilità di vittoria… o quantomeno del podio.

Italiani agli opposti

Per i due piloti italiani abbiamo visto una gara agli opposti. Minì, partito undicesimo, al primo giro è andato subito fuorigioco. Un incidente di gara con Browning in curva 4 l’ha costretto infatti a terminare la sua gara nella ghiaia. Fornaroli, invece, dopo una qualifica senza tempo – costretto dunque a partire dal fondo – riesce a raggiungere la bandiera a scacchi tagliando il traguardo in dodicesima posizione.

Ordine di arrivo

In attesa di chiarimenti a causa dei track limits e possibili investigazioni, ecco l’ordine di arrivo della Feature Race di F3 in Austria:

Dopo tutta questa azione, non bisognerà aspettare molto per il prossimo appuntamento di F3, dato che il campionato si dirigerà verso il leggendario circuito di Silverstone il prossimo fine settimana, dal 7 al 9 luglio.

Anna Botton