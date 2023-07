Taylor Barnard vince a sorpresa la Feature Race di Spa sfruttando le insidiose condizioni della pista. Il pilota britannico ha azzeccato la scelta della gomma da bagnato, montata su un tracciato in evoluzione. Stessa scelta per Christian Mansell, secondo ed al suo primo podio nella categoria mentre Nikita Bedrin completa la gioia Jenzer.

Assegnazione del titolo rinviata a Monza

Le condizioni metereologiche tipiche di Spa-Francorchamps rimandano l’assegnazione del titolo Formula 3 all’ultimo round. Fuori dalla zona punti Gabriel Bortoleto, così come il primo rivale Zak O’Sullivan. Solo due punti per il poleman Pepe Martì, tutti partiti con gomme da asciutto.

Barnard re di Spa

La corsa scatta in condizioni ancora peggiori rispetto a gara-1, con pista bagnata per larghi tratti ma due terzi della griglia a scommettere sulle gomme slick. La partenza sprint di Paul Aron, tra i piloti a partire con gomme da bagnato, viene vanificata dall’ingresso della safety car dopo una sola manciata di tornate.

Non paga la scelta del talento estone di rientrare ai box per montare gomme slick, lasciando strada libera a Taylor Barnard e Christian Mansell di giocarsi la vittoria della gara. La pista asciuga ma non a sufficienza da favorire la strategia dei gommati da asciutto, permettendo così a Barnard di battere Mansell dopo una lotta serrata.

È il podio delle prime volte, con Nikita Bedrin che completa un insperato 1-3 per il team Jenzer, salendo per la prima volta su uno dei tre gradini in Feature Race, dopo la prima top tre conquistata nella Sprint di Budapest. Completamente inaspettato anche il quarto posto di Alejandro Garcia, anch’egli bravo a sfruttare il vantaggio delle gomme wet.

Floersch in top ten

Unico ad aver parzialmente fatto funzionare la strategia con pneumatici da asciutto è stato Caio Collet, quinto e capace di sopravanzare due piloti con gomme da bagnato proprio nell’ultimo giro, davanti a Sebastian Montoya e Sophia Floersch, che conquista (per la seconda volta) i primi punti stagionali. Ottava posizione per Aron, davanti a Martì e Colapinto che chiudono la top ten.

I quattro punti conquistati da Aron permettono all’alfiere Prema Racing di issarsi al secondo posto della generale ma avrà sicuramente da recriminare quel rientro ai box per montare gomme slick, visto il risultato finale dei rivali rimasti in pista con le wet. Il distacco resta comunque importante e la conquista del titolo da parte di Bortoleto nell’ultimo round di Monza pare poco più che una formalità.

Gara difficile per gli italiani

Scattato dalla prima fila, non paga la strategia di partire con gomme da asciutto di Leonardo Fornaroli, quattordicesimo al traguardo, mentre non è nemmeno iniziata la corsa di Gabriele Minì, penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza dopo l’incidente con Martì avvenuto nella Sprint di ieri. Ha invece concluso al ventiquattresimo posto Francesco Simonazzi, in un weekend di debutto utile a prendere confidenza con la categoria.

Saranno le date del 2 e 3 settembre ad assegnare il titolo Formula 3 e il teatro sarà il tracciato brianzolo di Monza, ultimo appuntamento della stagione 2023.

Samuele Fassino