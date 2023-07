Qualifiche con un risultato a sorpresa a Silverstone in Formula 3: è Leonardo Fornaroli con la Trident a conquistare la pole per la Feature Race di domenica. Il pilota piacentino ha preceduto il compagno di squadra Oliver Goethe, conquistando una fantastica doppietta per la squadra milanese. Quinta la terza Trident del leader del campionato, Bortoleto, mentre conclude settimo Minì.

La classifica

Senza alcuna polemica legata ai track limits come avvenuto sette giorni fa in Austria, Fornaroli ha conquistato un’ottima prima partenza al palo con un tempo di 1:45.520, un decimo meglio di Goethe, comunque ottimo secondo dopo un inizio di stagione non esaltante. Alle loro spalle un’altra coppia, questa volta Campos, con Marti che precede un insolito Mansell, anche lui mai così avanti finora. Terza fila per il leader del campionato Bortoleto e per Aron, mentre solo settimo l’altro italiano Gabriele Minì: la Hitech è comunque parsa in forma nelle prove, e può quantomeno provare a rimontare.

Al fianco di Minì ci sarà la seconda Hitech di Browning, mentre quinta fila per Colapinto e Barnard. Undicesimo Boya, mentre dodicesimo, ma in pole nella Sprint Race di domani, è Jonny Edgar. Tra gli altri piloti di rilievo, settima fila per Montoya e Saucy (poleman in Austria), sedicesimo il vincitore della Feature al Red Bull Ring O’Sullivan e diciassettesimo Collet. Disastro per Beganovic, addirittura fuori dal 107% poiché, a causa di un problema, non è riuscito a fare neanche un giro valido. Tuttavia, è abbastanza scontato che i commissari gli permetteranno comunque di prendere parte alla gara, guardando il suo ritmo nelle prove libere. Di seguito riportiamo il risultato delle qualifiche della F3 a Silverstone.

Appuntamento a domani alle ore 10.20 per la Sprint Race, che avrà la griglia invertita per quanto riguarda i primi dodici classificati.

Alfredo Cirelli