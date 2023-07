La Feature Race di oggi regala il primo successo al tedesco Oliver Goethe nel campionato di FIA F3 sul tracciato di Silverstone. Il figlio d’arte ha preceduto sul podio il poleman Leonardo Fornaroli e Pepe Marti. Ottimo settimo posto per Gabriele Minì, in un weekend non facile per il pilota siciliano.

PRIMO SUCCESSO PER GOETHE

Goethe, figlio d’arte, conquista la prima vittoria in FIA F3 caratterizzata nel finale dalla pioggia e da una SC rientrata ai box solo ad un paio di giri dalla fine. Il nostro portacolori Fornaroli segue sul podio il vincitore di oggi, dopo essere scattato dalla pole position.

Una conquista anche per il team Trident, che di fatto ottiene una bella doppietta, avvicinandosi sempre di più a Prema nella lotta in ottica campionato costruttori. Tante le eliminazioni, tra cui i padroni di casa O’Sullivan e Luke Browning, il quale ha richiamato la prima delle due SC in pista.

Buona rimonta per Minì, che riesce a portare a casa punti importanti nonostante le mille difficolta. Il siciliano chiude settimo, dopo un ottimo sorpasso nelle fasi finali di gara sul vincitore di ieri Franco Colapinto.

LA PIOGGIA PROTAGONISTA NEL FINALE

La pioggia torna protagonista, come nella corsa di ieri. Le prime gocce arrivano a fine gara, quando la corsa è congelata dalla Safety Car dopo l’uscita di Roberto Faria. Nonostante il brutto tempo e l’acqua presente in pista, l’unico che rientra a cambiare le gomme è Tommy Smith, il quale si rende protagonista negli ultimi giri di una rimonta pazzesca da dietro.

Smith rientra in pista a 3 giri in 28^ piazza e con sole due tornate a disposizione, quando la Safety Car rientra ai box, Tommy è capace di rimontare fino ai piedi della Top10, chiudendo la gara undicesimo.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Bortoleto, sesto al traguardo, rimane in vetta alla classifica con 128 punti. Grazie all’ottimo podio di oggi, Pepe Marti si avvicina al leader, salendo a quota 92 punti. Minì è terzo a quota 77 punti, seguito da Paul Aron.

Scivola indietro invece Beganovic, quinto con 75 punti.

Appuntamento tra due settimane sul tracciato di Budapest, per il terzultimo round stagionale.

Giulia Scalerandi

