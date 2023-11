La stagione 2023 di FIA F3 è finita da due mesi, ma i test post stagionali e l’imminente GP di Macao stanno ritardando tutti gli annunci relativi al 2024. Solo il team Prema Racing ha annunciato la lineup del prossimo anno.

Promozioni in F2

Una cosa è certa riguardo al 2024 della F3: Gabriel Bortoleto, Zak O’Sullivan e Franco Colapinto non ci saranno. Per tutti e tre la motivazione è la stessa: il passaggio in FIA F2. Mentre il primo va di diritto grazie alla vittoria del campionato, per risalire alle motivazioni relative ai due membri dell’academy Willams occorre guardare al rendimento stagionale (oltre che un’importante campagna nazionale diffusasi in Argentina per Colapinto).

Prema Racing: lineup completa

Prema ha giocato d’anticipo annunciando tutta la lineup che difenderà il titolo team nel 2024. Unica conferma rispetto alla stagione appena conclusa è Dino Beganovic. Lo svedese membro della Ferrari Driver Academy sarà ancora una volta la punta di diamante del team vicentino. Dovrà però capitalizzare i miglioramenti ottenuti nel 2023 per dare l’assalto ed essere competitivo in tutta la stagione. Quella appena passata infatti, è stata al di sotto delle aspettative. Gli obiettivi fissati sono alti, ma raggiungibili: il titolo è alla sua portata.

Il secondo pilota annunciato è un piacevole ritorno: Gabriele Minì. L’Italiano torna in Prema come ulteriore rinforzo in quanto è anche lui un pilota da includere tra i favoriti al titolo. A dimostrarlo è l’esito dei test post stagionali: è sempre stato il più veloce, o comunque tra i migliori. Dopo l’esperienza in Hitech GP, conclusa non come sperato, Minì avrà un’altra opportunità che dovrà sfruttare al massimo. Come per Beganovic, stavolta è vietato sbagliare.

I pilota che completa la lineup è il rookie Arvid Lindblad. Tra i contendenti il titolo di Euro 4 e F4 italiana, ha già iniziato a prepararsi per l’impegnativo debutto in F3 partecipando ai test post stagionali. Il team è rimasto impressionato dalla stagione disputata dal pilota della Red Bull Academy, e i progressi ottenuti nei test sono indice del suo talento. Ovviamente per lui non sarà facile: Prema dovrà facilitare il suo passaggio alla F3 visto il salto del campionato Formula Regional by Alpine European Championship. Che Arvid sia al passo degli altri il prima possibile è una necessità per il team che vuole riconquistare il titolo.

Anna Botton