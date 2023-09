Con il titolo già assegnato grazie ad una qualifica ricca di colpi di scena, per i piloti di F3 la Sprint Race è diventata un ulteriore passo verso un finale di stagione che sperano sia soddisfacente. Franco Colapinto ottiene una vittoria che vale per morale e posizioni in classifica; l’argentino è seguito dal neocampione Gabriel Bortoleto e Mari Boya. Con gli inseguitori in classifica del brasiliano usciti di scena in partenza, la classifica vede importanti variazioni nelle prime posizioni.

Gara

La sera del venerdì aveva riservato diversi cambiamenti nell’ordine d’arrivo della qualifica di F3, che hanno visto la retrocessione, tra i vari, di Goethe, Minì, Browning.

Franco Colapinto finisce com’era partito: primo. La sua non è stata una gara interamente in testa. In partenza si è visto sorpassare dal compagno di squadra Mari Boya, avviando tra il giro 10 e 13 un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi che hanno poi decretato vincitore il pilota della Williams Academy con Boya che perde la posizione alla seconda variante grazie ad un sorpasso di Bortoleto.

Fuori dal podio Taylor Barnard, che guadagna una posizione rispetto alla partenza. Chi invece è stato protagonista di importanti rimonte sono Browning, Goethe, Minì. I due piloti del team Hitech, scattati dalla ventiseiesima e ventisettesima posizione di partenza tagliano il traguardo in quinta (Browning) e in settima piazza (l’italiano). Goethe, invece, porta punti importanti al team Trident tagliando il traguardo dietro al compagno di squadra Leonardo Fornaroli. I due sono rispettivamente sesto e settimo.

Gara a punti anche per Christian Mansell. Il pilota del team Campos, al termine di una stagione in netto miglioramento, si è piazzato nono. Bravo l’australiano ad approfittare dell’uscita di scena di protagonisti della categoria evitando contatti e non correndo rischi che compromettessero la sua corsa. Tsolov, Villagomez e O’Sullivan chiudono la zona punti, con quest’ultimo protagonista del contatto con Gregoire Saucy in uscita della prima variante che gli è valsa la penalità. Sebastian Montoya non è riuscito ad avvicinarsi restando così tredicesimo.

Dei numerosi contatti ne ha beneficiato anche Francesco Simonazzi. L’italiano che milita nel team Rodin Carlin, partito ultimo, ha ottenuto la diciannovesima posizione. Sophia Floersch, invece, ha perso numerose posizioni nella fase centrale della gara: dalla zona punti in cui era partita, arriva diciassettesima.

Fuori i protagonisti della stagione F3 Paul Aron e Marti, con il pilota del team Prema che perde il controllo della vettura poco dopo la partenza andando sul prato e colpendo il pilota del team Campos ed Edgar alla prima variante.

Trident e Prema: gare agli opposti

Con il titolo dei team ancora da assegnare, era necessario massimizzare il risultato. Di fatto, con l’esito della gara, la lotta è ancora più serrata. Trident è in stato di grazia e porta tutti i piloti a punti. Gabriel Bortoleto guadagna posizioni tagliando il traguardo in seconda posizione; Leonardo Fornaroli e Oliver Goethe arrivano rispettivamente sesto e settimo, con il secondo che ha rimontato 15 posizioni. Discorso opposto invece per Prema Racing. Per il team vicentino è stata una gara da dimenticare. Paul Aron esce di scena alla partenza, entrando in contatto con Edgar e Marti alla prima variante; Zak O’Sullivan, che vedeva vicina la possibilità di ottenere il podio, retrocede in dodicesima posizione per il contatto con Gregoire Saucy al decimo giro; Dino Beganovic arriva in quattordicesima posizione dopo una partenza dalle ultime posizioni.

Ordine arrivo

Ecco l’ordine d’arrivo della Sprint Race della F3 a Monza.

POS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Franco Colapinto MP Motorsport 34:06.808 2 Gabriel Bortoleto Trident +1.325 3 Mari Boya MP Motorsport +2.118 4 Taylor Barnard Jenzer +2.322 5 Luke Browning Hitech +3.200 6 Leonardo Fornaroli Trident +6.197 7 Oliver Goethe Trident +8.012 8 Gabriele Minì Hitech +9.885 9 Christian Mansell Campos +11.086 10 Nikola Tsolov ART Grand Prix +11.467 11 Rafael Villagomez Van Amersfoort +12.134 12 Zak O’Sullivan PREMA +12.462 13 Sebastian Montoya Hitech +12.766 14 Dino Beganovic PREMA +16.227 15 Joshua Dufek Campos +16.532 16 Nikita Bedrin Jenzer +20.035 17 Sophia Flörsch PHM by Charouz +20.388 18 Alejandro Garcia Jenzer +21.291 19 Francesco Simonazzi Rodin Carlin +21.784 20 Caio Collet Van Amersfoort +23.684 21 Kaylen Frederik ART Grand Prix +30.294 22 Ido Cohen Rodin Carlin +33.316 23 Grégoire Saucy ART Grand Prix +96.911 24 Roberto Faria PHM by Charouz Ritirato 25 Oliver Gray Rodin Carlin Ritirato 26 Tommy Smith Van Amersfoort Ritirato 27 Woohyun Shin PHM by Charouz Ritirato 28 Jonny Edgar MP Motorsport Ritirato 29 Josep Maria Martì Campos Ritirato 30 Paul Aron PREMA Ritirato

Domani alle ore 8:15 prenderà il via l’ultima gara della stagione. Appuntamento da non perdere: il titolo dei team di F3 è ancora da assegnare.

Anna Botton