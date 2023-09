Va a Jonny Edgar l’ultima gara dell’anno di FIA F3, sul tracciato di Monza. Una corsa caratterizzata da molti colpi di scena, ma soprattutto da penalità e Safety Car, che hanno neutralizzato più volte il corso della gara. Ed è proprio stata l’ultima vettura di sicurezza, rientrata all’ultimo giro, che ha permesso all’alfiere di MP Motorsport di imporsi al traguardo su O’Sullivan e Taylor Barnard.

Un’ultima gara, quella di casa, non fortunatissima per i nostri tre portacolori: Francesco Simonazzi ha chiuso con un buon dodicesimo posto, mentre Gabriele Minì ha subito due penalità non andando oltre la P19. Leonardo Fornaroli ha lottato per lunghi tratti nel gruppo di testa, ma una penalizzazione non gli ha permesso di andare oltre la sedicesima piazza.

TANTE SAFETY CAR, MA CHE BATTAGLIE!

Come detto, la Safety Car è stata la vera protagonista di questa gara: tante uscite hanno eliminato i protagonisti, tra i quali Gregoire Saucy, Seb Montoya e Pepe Marti. L’azione che si è consumata in pista, tra le numerose uscite, non ha deluso le aspettative: in ballo c’erano ancora molti posti da definire in classifica generale e i piloti non hanno fatto sconti agli avversari.

A battagliare per tutto l’arco della corsa sono stati Edgar e Collet, che si sono scambiati più volte le posizioni al vertice, salvo poi, per il pilota brasiliano, terminare ai piedi del podio.

Chi si è poi infilato nella mischia è stato un ottimo O’Sullivan, che ha chiuso secondo la corsa ed il campionato, mentre è rimasto un po’ più nell’ombra il compagno di scuderia Paul Aron, il quale ha comunque chiuso la corsa al settimo posto ed il campionato al terzo, contribuendo di fatto alla vittoria di Prema nel campionato riservato ai team.

Finale in buona posizione per il fresco campione di categoria Gabriel Bortoleto, rimasto per tutta la gara nelle posizioni che contano, lottando più volte anche in zona podio. L’alfiere Trident ha chiuso quinto al traguardo una stagione stellare.

Infine tanta delusione per Oliver Goethe, poleman della Feature Race, il quale non è riuscito a partire a causa di un problema tecnico, che lo ha costretto a rientrare ai box al termine del giro di formazione.

O’SULLIVAN VICE-CAMPIONE DAVANTI AD ARON, PREMA SI AGGIUDICA IL TITOLO TEAM

Se Bortoleto è diventato il nuovo campione venerdì, i posti in ballo per le altre posizioni non erano ancora definiti. A seguire il brasiliano (164 punti), si piazza quindi Zak O’Sullivan con 119 punti, mentre terzo chiude Paul Aron a quota 112. Quarto quindi Colapinto, fermo a 110. Settimo Minì con 92 punti.

Nel campionato riservato ai Team è Prema a spuntarla su Trident: la squadra della famiglia Rosin si impone sulla rivale di un soffio. Il punteggio è di 327 del team veneto, contro 308 della scuderia tricolore. A seguire le due scuderie italiane MP Motorsport, a quota 194 punti.

Cala il sipario sul 2023, ma si guarda già al 2024, poiché nel mese di Ottobre ci saranno già i test post-stagionali. La prima due giorni sarà a Jerez il 5-6/10, quindi il 10 e 11 si proverà a Barcellona, infine il 23 e 24 sarà la volta di Imola. La caccia all’erede di Gabriel Bortoleto sta per partire.

Giulia Scalerandi

