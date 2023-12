Leonardo Fornaroli continuerà a correre con il team Trident in F3 nella stagione 2024. Il pilota piacentino classe 2004 è il secondo italiano confermato per il prossimo anno insieme a Gabriele Minì. Sedile occupato anche in casa Jenzer Motorsport, con Charlie Wurz che correrà per la squadra svizzera.

Seconda stagione per Fornaroli

Continuerà quindi anche nel 2024 il sodalizio tra team e pilota italiano. Nel 2023 Fornaroli ha fatto vedere buone prestazioni, conquistando due podi nelle Sprint Race di Monaco e Barcellona e uno nella Feature Race di Silverstone. Proprio in Gran Bretagna ha anche conquistato la sua prima pole in F3 al venerdì. Al termine del campionato Fornaroli ha chiuso in undicesima posizione finale. Leonardo non è stato però presente a Macao, dove il team Trident ha preferito optare per i più esperti Richard Verschoor, Roman Stanek e per il rookie Ugo Ugochuckwu.

Leonardo Fornaroli nel 2024 sarà chiamato ad un salto di qualità, puntando al vincere il titolo della F3, vista anche la grande qualità della squadra milanese. “Sono molto felice di poter rimanere in Trident Motorsport per un’altra stagione. Il team è diventato la mia seconda famiglia e un luogo dove ho trovato la più alta cultura del motorsport. È un ottimo posto per me perchè Trident Motorsport mi ha dimostrato di essere uno dei team migliori per un pilota giovane in FIA Formula 3, e intendo utillizzare al meglio l’opportunità che mi è stata data”.

Charlie Wurz, esordio con Jenzer

Il numero dei piloti confermati per la prossima stagione sale a cinque. Oltre a Fornaroli e ai tre della Prema, anche Charlie Wurz sarà al via della stagione 2023 in Bahrain. Figlio dell’ex pilota Benetton in F1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans Alex, Wurz all’inizio di quest’anno ha vinto la Formula Regional Oceania, dopo aver dominato nel 2022 la Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti. Nel resto della stagione europea ha prima corso in Formula Regional Europea, ottenendo un decimo posto a Imola come miglior risultato, e poi in EuroFormula Open, chiudendo al sesto posto in classifica con una vittoria a Monza. L’austriaco ha poi concluso la stagione correndo il Gran Premio di Macao, chiudendo undicesimo sempre con la Jenzer.

Alfredo Cirelli